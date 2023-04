Cristiano 'ataca' a sus rivales tras empatar: "No queréis jugar"

El portugués se mostró terriblemente cabreado tras el empate entre su Al Nassr y Al-Feiha Cristiano le recriminó a varios jugadores del equipo rival su forma de jugar durante el partido

A Cristiano Ronaldo no le ha gustado nunca todo lo que significaba no ganar. Ni siquiera un empate le vale. Y lo ha vuelto a demostrar en el fútbol saudí. Tras el empate entre su Al Nassr y el Al-Feiha, que dejaba a su equipo a tres puntos del líder con el goal average perdido, el delantero portugués se mostró terriblemente cabreado y no dudó en airear su estado de ánimo ante la atenta mirada de las cámaras de televisión.

Apenas saludó a sus rivales y cuando lo hizo fue para recriminarles el modo en el que actuaron durante todo el partido. "No queréis jugar", soltó un cabreadísimo Cristiano Ronaldo, que se quejó y de qué manera del estilo de juego del Al-Feiha. Según el del Madeira, el equipo rival no dejó de perder tiempo durante todo el partido.

Este es un gesto más de un Cristiano que ni yéndose al fútbol de Arabia Saudí ha logrado controlar esos momentos de ira cuando pierde. No está ya en una liga tan competitiva como las europeas, pero el portugués sigue a lo suyo. No es la primera vez que se muestra así en el fútbol saudí.