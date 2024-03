La confesión más dramática de Osvaldo: "Mi vida se me está yendo de las manos"

Pablo Daniel Osvaldo ha mandado un dramático mensaje en redes sociales donde ha confesado que está atravesando una grave depresión en su vida. El que fuese delantero del RCD Espanyol, entre otros, se confiesa en un vídeo donde expone su difícil situación con el objetivo de que pueda llegar a gente que esté pasando por lo mismo.

El argentino empieza el vídeo entre sollozos: "Quiero contarles algunas cosas de mi vida. No sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo. Hace mucho tiempo que llevo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me ha hecho caer en algunas adicciones, alcohol y drogas... la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos", explica.

Una depresión que está destruyendo su vida

El que fuese futbolista confiesa que está siguiente un tratamiento para curarse: "Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión, muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que tengo alrededor".

La explicación de Osvaldo es detallada sobre sus prácticas diarias: "Prácticamente vivo solo encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida. No me dan ganas a veces de levantarme de la cama. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo puedo salir es que se entere la gente lo que me está pasando".

Osvaldo recuerda su pasado: "Como saben, en el pasado yo era un jugador de élite y una persona completamente diferente. Llena de seguridad y de confianza. Hoy soy una persona la cual no reconozco. Me está costando mucho salir de esto. Lo quiero decir porque por ahí alguno de ustedes está pasando por lo mismo", expone.

"Aún no entiendo cómo llegue hasta acá. No tengo un trabajo estable, me gasté prácticamente todos mis ahorros. Porque como no tengo ingresos… la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y me puedo morir pobre, pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo el alma", finaliza el vídeo Osvaldo, quien fuese en su día un gran goleador y que ahora atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida.