Brendan Rodgers regresa al banquillo del Celtic de Glasgow

El técnico norirlandés ya entrenó al cuadro escocés entre 2016 y 2019 y su último club ha sido el Leicester Los católicos de Glasgow firman a un técnico de prestigio tras la salida de Postecoglou

Brendan Rodgers regresa al Celtic de Glasgow. El entrenador nacido en Irlanda del Norte ha firmado con el conjunto católico escocés por tres temporadas, hasta 2026.

Rodgers ya entrenó en el Celtic Park entre mayo de 2016 y febrero de 2019, cuando se desvinculó de la entidad católica para firmar por el Leicester City de la Premier League.

Welcome back, Brendan! 🍀#CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.



Let's get to work! 🙌