El armario de Laporta: Leo Messi, Koeman... y ahora Xavi

Laporta y Xavi el pasado 24 de abril, en la rueda de prensa que dieron en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / Dani Barbeito

Leo Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, y un mito para el Barcelona. Ronald Koeman es el jugador que dio la primera Champions, y una referencia para el Barça. Xavi Hernández es el mejor jugador español de la historia, y una institución para el club. A todos ellos Joan Laporta se los habrá liquidado en solo dos años y medio de mandato. Tres leyendas eliminadas de un porrazo saliendo por la puerta trasera del FC Barcelona.

El primero se fue llorando y no queriendo saber nada más de Laporta que, aún de vez en cuando, habla de un homenaje que, no lo duden, él no va a presidir.

El segundo saca fuego por la boca cada vez que le preguntan por el presidente azulgrana.

El tercero, veremos como sale, pero todo apunta a malas maneras. Los tres han tenido que soportar similar cantinela del presidente.

Con Messi se abrazó a un maniqui y le dijo que “esto lo resuelvo con un asado” para, cuatro meses después y a última hora del cierre del mercado, dijo que no podía renovarle:“No voy a hipotecar el club durante 50 años por nadie, ni por el mejor del mundo. Nosotros estábamos convencidos de que se podía hacer porque no conocíamos los números reales. Pensábamos 280 millones de perdidas, pero no 480 millones”. Total, la culpa para Bartomeu. Y el asado que aún espera. Messi confió en Laporta y le esperó hasta que le dio plantón.

Laporta, con Messi / AFP

Siguió actuando igual

Koeman vivió algo parecido. Estaba en el banquillo cuando llegó a la presidencia, nunca se sintió apoyado, hizo un amago de despedirle, le pidió tres condiciones para seguir y después, 15 días para encontrar un sustituto. Una humillación. Para redondearlo, le acabó destituyendo en el avión de regreso de un partido a Madrid. “Me dolió mucho, me despidió en el avión cuando los jugadores estaban sentados detrás de nosotros. Fui a sentarme a su lado y me despidió”.

Messi y Koeman vivieron una espera similar para acabar diciendo adiós al Barça, semanas después de que el rumor ya circulara. Ellos no se lo creían, pero pasó lo que muchos anunciaban.

Koeman cumbre con Laporta / efe

Xavi Hernández es el tercero que pasa por este vía crucis. Primero que le echa, después que lo “resolvimos en tres minutos” en el conocido pacto del sushi, una comida que sirvió para alargar la agonía para ahora, tres semanas después, cesarle por una rueda de prensa en la que explicó las verdades del Barça, algo que a Laporta no le interesa transmitir porque sería tirarse piedras contra su propio tejado, ir contra la película de recuperación económica que intenta transmitir al socio. Mientras, crédito o palanca que te crió para que la rueda no pare.

Con la próxima destitución de Xavi, Laporta se habrá cargado a tres mitos de manera muy similar, jugador que han dado mucho más al club que él.