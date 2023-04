OFICIAL: Brendan Rodgers abandona el Leicester City

El técnico inglés deja de ser el líder del banquillo de los 'Foxes' tras cuatro temporadas llenas de éxitos "Los resultados y actuaciones del equipo en la presente temporada han estado por debajo de nuestras expectativas", decía el club en su comunicado

El Leicester City anunció este domingo la marcha del técnico Brendan Rodgers "de mutuo acuerdo", tras la derrota de los 'Foxes' este sábado contra el Crystal Palace que deja al equipo en puestos de descenso. Se marcha uno de los mejores técnicos de la historia del club con el respeto de Claudio Ranieri.

Rodgers se marcha del Leicester tras cuatro años en los que el punto más alto fue el triunfo en la final de la FA Cup y la Community Shield 2021, así como clasificar al equipo para competición europea dos temporadas seguidas.

"Brendan deja el King Power Stadium como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del Club, después de habernos guiado a nuestro tan esperado primer triunfo de la Copa FA en 2021, la FA Community Shield en el mismo año, dos de los tres mejores resultados de la Premier League del club y varias campañas europeas consecutivas, incluida nuestra primera semifinal europea en 2022", empezaba el comunicado del club.

