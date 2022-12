Del Bosque también se rinde a Messi: "Es el mejor jugador que he visto"

El ex entrenador de España no dudó en reconocer a Leo como el mejor del mundo ¿Los motivos? Su "regularidad y su calidad impresionante"

Leo Messi coronó su impresionante carrera hace menos de una semana con la consecución de su ansiada Copa del Mundo en Qatar. Tras hacerse con el título mundial, y además ser nombrado 'MVP' del torneo, el argentino no ha dejado de recibir halagos de gran parte del mundo del fútbol. El último en rendirse a la calidad de Messi ha sido Vicente Del Bosque.

El ex seleccionador español habló en Marca sobre el ya legendario futbolista albiceleste. "Dentro de los que he conocido en tantos años en el fútbol, para mí Messi, por su regularidad y por su calidad como jugador, ha sido impresionante. Ha hecho unas temporadas fantásticas y siempre ha llevado a su equipo adelante", expresó el ex técnico del Real Madrid. El estratega de la España campeona del mundo en Sudáfrica hace doce años también reconoció que Messi "es el mejor jugador" que ha tenido el gusto de ver.

Hace unos días fue Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, el que también colocó a Leo como el máximo futbolista del mundo. "Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. La gente que ha visto jugar a Pelé, Di Stéfano o Maradona, está apegada emocionalmente a esos jugadores, pero creo que nadie puede competir con lo que ha hecho", declaró Guardiola. Con la obtención del Mundial de Qatar, la leyenda blaugrana engrosó un ya de por sí extenso palmarés. Además, es su segundo año consecutivo celebrando un trofeo con su selección, tras la conquista de la Copa América de 2021.