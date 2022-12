¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

El argentino es uno de los futbolistas con más títulos en su trayectoria deportiva Con todos los trofeos posibles a nivel de club en su bolsillo, aspira a hacer lo propio con Argentina

Lionel Messi es un jugador de otro planeta, se podría decir que de otra galaxia. El argentino ha hecho y deshecho en el fútbol como ha querido y le ha regalado al Barcelona sus mejores años en la historia.

De hecho, el argentino es el segundo jugador en toda la historia del fútbol con más títulos (41), por detrás de Dani Alves.

Messi, como decíamos, ha conseguido 35 títulos con el FC Barcelona, siendo diez los de LaLiga, siete Copa del Rey, ocho Supercopa de España, cuatro Champions League, tres Supercopa de Europa y tres Mundial de Clubes.

Tras la Copa del Rey conquistada en la temporada 2020/21 de la mano de Ronald Koeman, el delantero ya igualó a otra leyenda azulgrana como Andrés Iniesta (39) y ahora su gran reto es dar cazar a Dani Alves (45), jugador con el que coincidió durante ocho largos años en la capital catalana.

Con la selección de Argentina consiguió quitase una gran espina pendiente. Ganó la Copa América y se suma a un Mundial sub 20 y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008. Además, puso el broche de oro con la victoria ante Italia en la Finalissima de la UEFA y la Conmebol.

Con el PSG, en Francia, ha logrado su primera Ligue 1 y su primera Supercopa.

TÍTULOS GANADOS POR LEO MESSI

10 Ligas (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 y 2018/19)

7 Copas del Rey (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 y 2020/21)

4 Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15)

8 Supercopas de España (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 y 2018/19)

3 Supercopas de Europa (2009/10, 2011/12 y 2015/16)

3 Mundiales de Club (2009/10, 2011/12 y 2015/16)

Ligue 1 (2021/22)

Supercopa de Francia (2022)

Mundial sub 20 (2005)

Oro olímpico (2008)

Copa América (2021)

Copa Finalissima (2022)

A nivel individual, Leo Messi es el jugador más galardonado en la historia del fútbol con un total seis Balones de Oro, un FIFA The Best, un FIFA World Player, seis Botas de Oro, cuatro UEFA Best Player, siete Trofeos Pichichi y un Golden Boy, entre otros trofeos individuales.