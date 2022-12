Pedri: "De Jong podría ser un buen recambio de Busquets"

"Frenkie tiene muchas cualidades, lo hemos visto cuando juega con Holanda en esa posición y lo hace espectacular" "Siempre lo dije. Si no teníamos la oportunidad de ganarlo nosotros, que lo hiciera Argentina y Leo Messi, que se lo merecía"

Pedri González, centrocampista del FC Barcelona, ha recibido este viernes el Trofeo Kubala al mejor gol de la temporada pasada. El galardón, que concede el programa "Tot gira" de Catalunya Ràdio y ha llegado a la decimocuarta edición, se lo llevó el jugador canario por el gol que anotó contra el Galatasaray, en partido correspondiente a la Europa League.

¿Recuerda el gol? Recibe de Ferran y hace como una doble finta con el cuerpo, pero como a cámara lenta, al estilo 'matrix', ¿no?

En ese momento lo veo todo muy rápido... Cada vez que veo unas piernas dentro del área intento amagar, buscar el espacio y chutar. Por cierto, en el vestuario Ferran, que me dio el pase, me dijo que hubiera podido devolverle la pelota, es verdad, pero en ese momento tenía la puerta en mente y ya no veía a nadie.

¿Le gusta hacer goles?

A todo el mundo le gusta, incluso a los porteros. Llegar y aportar goles o asistencias al equipo siempre es bueno.

¿Es el mejor gol de su carrera?

Bueno, este y uno contra el Sevilla creo que son los goles que tuvieron más dificultad por cómo se dieron, pero para mí todos son importantes.

¿Cómo ha regresado tras el Mundial?

Bien. Han sido cinco partidos seguidos, de mucha exigencia, pero hemos tenido tiempo para recuperar y todavía queda antes del partido contra el Espanyol.

Usted está acostumbrado a estas 'palizas'...

Nos preparamos mucho para estar bien toda la temporada, pero llegamos bien, aunque es verdad que no tuvimos el Mundial que queríamos. Ahora toca centrarse en el Barça.

¿Está superado el mal sabor de boca que dejó el Mundial?

Sí, creo que ya ha pasado un tiempo y hay que centrarse en lo que viene. Hay que cambiar el chip y ponernos en modo Barça.

Iniesta y Pedri se conocieron hace unas semanas | RFEF

¿Cómo recibió el adiós de Luis Enrique?

Luis me ha ayudado mucho siempre, es un entrenador que transmite muy bien las cosas. Hizo un buen grupo y creo que se merecía más en el Mundial. Es una pena, pero ahora toca estar con Luis de la Fuente.

Es el entrenador que le hizo debutar con la sub-21.

Sí. También lo tuve en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que hicimos un buen papel. Una pena que al final nos quedásemos con la plata. Pero esperamos conseguir logros con él.

¿Fue un consuelo que el Mundial lo ganara Messi?

Siempre lo dije. Si no teníamos la oportunidad de ganarlo nosotros, que lo hiciera Argentina y Leo Messi, que se lo merecía y es un futbolista con el que he jugado.

Menudo Mundial que ha hecho Messi...

Para mí es el mejor jugador de la historia, que yo he visto. Hay pocas palabras que se le pueden decir porque ya se lo han dicho todo.

¿Hubo intercambio de mensajes?

No se lo envié todavía. Seguro que tenía muchos. En unos días se lo mando y así seguro que lo verá.

Para Kounde y Dembélé debió ser un palo perder una final del Mundial en los penaltis...

Sí. No he tenido la oportunidad de vivirlo y espero que si llego a una final me la lleve, pero seguro que es un palo duro. Cuando vengan ya los animaremos para que cambien el chip y se pongan en modo Barça.

¿Dembélé es fácil de animar?

No sé qué pensará ahora mismo, pero seguro que se quedó tocado. Es un jugador que ahora es mucho más profesional que antes y se le nota.

Pedri, durante su debut | EFE

Xavi dijo que Pedri y Gavi son mejores que él e Iniesta cuando tenían sus edades...

Es cierto que ellos, a nuestra edad, no estaban dónde estamos nosotros, pero después ellos dieron un gran nivel, espectacular, para mí mucho mejor de lo que estamos dando Gavi y yo en estos momentos. Para llegar a dónde llegaron ellos todavía nos queda mucho.

¿Se entiende muy bien con Gavi, ¿verdad?

Con Gavi tengo una relación espectacular, siempre estamos de broma tanto dentro como fuera del campo. Nos entendemos mucho fuera y ya se aprecia cómo lo hacemos dentro. Gavi es un jugador con unas cualidades enormes, que

hay que disfrutarlo mucho y enseñarlo a que se controle un poco.

En el Mundial no paró. No se arruga...

Es su juego. Se divierte así, va a todas las acciones al cien por cien. Es una las cosas que le hacen grande, no se achica con nadie. Es un gusto tenerlo al lado.

Usted ya es un veterano...

Están subiendo muchos jóvenes pero no me siento como un veterano porque hay gente que manda mucho más que yo, como Busquets, Jordi Alba... Creo que todavía me queda mucho para ser veterano, pero sí, me siento con ganas de ayudar a jugadores como Gavi o Balde.

Es el último año de Busquets. ¿Le gustaría que siguiera?

Sí, es una pieza clave. Me encanta jugar con él. Parece que la gente no ve su trabajo, pero cuando no está dentro del campo lo notamos. Ojalá se quede mucho tiempo más.

¿Tiene sustituto Busquets en la plantilla?

Pues no lo sé... No es decisión mía. El míster lo estará pensando y hablará con él para conocer su futuro. Para mí, ojalá que se quede.

¿Cómo su juego con o sin Busquets en el campo?

Busquets es un jugador que se coloca muy bien, pierde pocos balones... Con su colocación, él ya te coloca a tí en la tuya.

¿Es De Jong el sustituto de Busquets?

Frenkie tiene muchas cualidades, lo hemos visto cuando juega con Holanda en esa posición y lo hace espectacular. Creo que podría ser un recambio.

Pedri durante el partido del Barça contra el Galatasaray | EFE

El Barça vuelve y lo hace en un derbi...

Es un partido que todo el mundo quiere jugar. Tenemos que intentar regalar a la afición la victoria porque creo que es uno de los partidos que la hacen más feliz.

El presidente Joan Laporta dice que el objetivo es ganar la Liga...

Sí, estamos primeros, fue importante irnos en esta posición al parón y queremos seguir con la mentalidad y el ritmo que teníamos antes.

¿El equipo siente la obligación de ganar la Liga?

En el Barça siempre hay obligaciones.

¿Cómo se vive sin Piqué en el vestuario?

Gerard era una persona muy importante dentro del vestuario, nos ayudaba mucho y nos reíamos con él, pero fue su decisión, estará con su nueva vida y espero que le vaya todo bien.

¿Harás ahora usted las bromas?

No sé... Haré, pero no al nivel de Piqué.