Guardiola: "Messi es el mejor de todos los tiempos, nadie puede competir con lo que ha hecho"

El entrenador del City se deshizo en elogios hacia el astro argentino Pep no dudó en colocar a Leo por encima de Pelé y Maradona

Leo Messi se coronó campeón del mundo en Qatar con su Argentina, con lo que logró poner un broche de oro a su ya legendaria carrera. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no se guardó nada a la hora de alabar al jugador del PSG. El estratega compareció ante la prensa en la previa del partido de Copa de la Liga que enfrentará a su equipo contra el Liverpool, este jueves en el Etihad Stadium.

Al ser preguntado por el título conquistado por la Albiceleste en Oriente Medio, Pep no dudó en deshacerse en elogios hacia el que fuera su jugador en el Barça entre 2008 y 2012. "Cada uno tiene su opinión, pero no tengo ninguna duda de que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos", respondió el entrenador catalán. Bajo las órdenes de Guardiola, Messi aportó más de 200 goles para la consecución de tres Ligas, dos Champions, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos de Europa, y otros dos Mundiales de Clubes.

"La gente que ha visto jugar a Pelé, Di Stéfano o Maradona, está apegada emocionalmente a esos jugadores, pero creo que nadie puede competir con lo que ha hecho Leo", añadió Pep. Messi fue clave en la coronación de Argentina como nueva campeona del mundo. Su papel en Qatar fue premiado no solo con el trofeo colectivo, sino también con el galardón como mejor jugador del campeonato. "No habría cambiado de opinión por el hecho de que no hubiera ganado el Mundial. Este título es solo la guinda de una carrera increíble", concluyó Guardiola.