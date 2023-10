Arda Turan y Özil muestran su apoyo a Palestina

"Israel está matando civiles, niños inocentes. El mundo entero debería unirse y alzar la voz contra este cruel acto", escribió el exblaugrana Mesut Özil, mientras tanto, señaló en X -antes Twitter-: "Esto es una pesadilla. ¿Dónde está la humanidad?"

Son muchos los deportistas, tanto en activo como retirados, que se están posicionando ante la escalada bélica en Oriente Medio con la Franja de Gaza como centro de los combates.

Dos de los últimos en hacerlo son dos ex jugadores de FC Barcelona y Real Madrid como Arda Turan y Mesut Özil, ambos horrorizados ante la catástrofe humanitaria que sufre la población civil palestina en la franja.

Los dos míticos futbolistas han mostrado su malestar ante la situación a través de sus redes sociales, donde tienen miles y miles de seguidores.

Así, Arda Turan escribió en su Instagram: "Israel está matando a civiles, a niños inocentes. El mundo entero debería unirse y alzar la voz contra este acto cruel. Quien no reaccione hoy ante estas cosas, será responsable. La humanidad no puede vivir con este dolor, con esta brutalidad. Israel, detenga el crimen contra la humanidad".

Can there be any reason in this world to drop bombs every day, every hour on innocent human beings and especially on young children to kill them!? Definitely nooot!!! This is such a nightmare - Where is humanity, people? 💔🇵🇸 #FreePalestine