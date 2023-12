Un año de la gloria eterna: así le ha ido a Leo Messi tras ganar el Mundial

El 18 de diciembre de 2022 no tan solo es una fecha especial para Argentina, sino también para el mundo del fútbol. Hace 365 días, la selección albiceleste sumó su tercera estrella tras ganar a Francia en la final del Mundial de Qatar, una de las más épicas que jamás hayamos visto y que tardaremos décadas en olvidar. Con este triunfo, Messi se consagró en lo más alto del olimpo futbolístico, consiguiendo la única corona que le faltaba por colocarse en su ya legendaria carrera.

Y al final, el sueño se volvió realidad

Argentina nunca olvidó la dolorosa derrota en la final del Mundial de 2014 ante Alemania. Mucho menos lo hizo Messi, que siempre había dejado claro que, pese a cosechar todos los galardones individuales y colectivos habidos y por haber, esa 'espinita' seguía clavada. En Qatar, en una cita que no partían como grandísimos favoritos, el sueño se hizo realidad.

Tras sortear una fase de grupos 'trampa' que empezó con derrota ante Arabia Saudí, los de Scaloni superaron a Australia, Países Bajos y Croacia en las rondas eliminatorias respectivamente para conseguir el pase a la final, que también acabaría tiñéndose de azul y celeste ante la todopoderosa Francia de Mbappé, la vigente campeona entonces. Era un partido para toda una vida.

Leo Messi acaricia la Copa del Mundo tras imponerse en la final a Francia en el Lusail stadium / EFE

Leo estuvo imparable en tierras qataríes. Los 7 tantos anotados por el rosarino a lo largo del torneo - dos de ellos en la final - le convirtieron en el MVP unánime en un Mundial en el que rompió numerosos récords: más apariciones (26), más contribuciones de gol en mundiales (21) y más tantos anotados con la camiseta de Argentina en mundiales (13), entre muchos otros.

Adiós París; hola Miami

Sin embargo, las cosas en París siguieron sin funcionar. En su segundo año por tierras francesas, Messi y los suyos tampoco pudo superar los octavos de final de la Champions League con el PSG, siendo verdugos esta vez de un Bayern de Múnich superior en todas las zonas del campo. Poco pudo hacer el argentino en un equipo tan endeble y falto de ideas.

De ahí en adelante las cosas fueron difíciles de reconducir en un Paris Saint-Germain que se tambaleaba otra vez por los malos resultados en competición europea y la incerteza en el futuro de sus estrellas: Mbappé, Neymar y Messi, el culebrón de cada año para Al Khelaïfi.

Leo Messi – PSG – 3,37 millones de euros mensuales / EFE

El brasileño decidió abandonar el barco en dirección Arabia Saudí mientras que el argentino, que acababa contrato con la entidad parisina tras un periplo de dos años, puso en vilo a todo el mundo del fútbol.

Pese al interés del Barça en volver a traer a casa a Leo, una historia de amor que nunca tuvo que acabar y que ya es historia del deporte, la situación económica del club y los deseos insaciables de la MLS para hacerse con el '10' acabaron de dictar sentencia. El 15 de julio de 2023, Inter Miami hizo oficial el fichaje de Leo Messi.

Otro título en las vitrinas

El sueño americano esperaba a Leo, al que su buen amigo David Beckham, inversor principal de Inter Miami, le convenció para aventurarse en tierras norteamericanas y seguir un camino que otras muchas estrellas de Europa marcaron: Henry, Ibrahimovic, Villa, Pirlo, Kaka y el propio Beckham saborearon la MLS ya como veteranos, una liga siempre atractiva para los futbolistas por su 'glamour'

Leo Messi en su presentación con Inter Miami / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La realidad es que esta nueva 'era' no pudo empezar con mejor pie. Messi anotó su primer gol en el debut estelar ante New York Red Bull, un encuentro que no quisieron perderse estrellas a la altura de Lebron James o Serena Williams y con el que el cuadro de Florida arrancó su campaña de la Leagues Cup 2023, trofeo que acabaría colocando en sus vitrinas. Tras poco más de un mes como jugador de Inter Miami, Leo alzó su primer trofeo tras vencer al Nashville SC en la final y acabar como máximo goleador de la competición, con 10 dianas.

Con Jordi Alba y Sergio Busquets como compañeros de equipo, ahora podría ser Luis Suárez el último azulgrana en sumarse al proyecto de Beckham, tres amigos del alma para Leo durante su estancia en Barcelona.

La octava maravilla

Por si un Mundial y otro título de la MLS no fuera suficiente, el astro argentino se llevó el pasado octubre su octavo Balón de Oro, un hito que se antoja ya casi inalcanzable en la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo, el que fuera su principal competidor en esta 'carrera' hace unos años, queda ya muy lejos, con 5 galardones dorados.

Messi, ganador del Balón de Oro 2023 / AFP

A sus 36 años, Leo sigue siendo diferencial en el césped, cambiando la explosividad de antaño por una madurez e inteligencia táctica que lo hacen todavía más peligroso cuando encara portería rival. Este último Balón de Oro fue la guinda a una carrera extraordinaria en la que ha conquistado todos los títulos posibles tanto con el FC Barcelona como con Argentina, sus "dos amores", tal y como expresó hace un tiempo en TyC Sports.