Paredes: "La clave puede estar en los duelos individuales"

El Barça femenino tiene este sábado la opción de ganar su primer título oficial de la temporada: la Supercopa. Las blaugranas se enfrentarán al Levante en la final, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Municipal Butarque, después de eliminar al Real Madrid en la semifinal por 4-0.

La jugadora del FC Barcelona ha comparecido esta tarde en rueda de prensa para valorar la final de la Supercopa frente al Levante. "Mañana podemos ganar el primer título de la temporada. La clave puede estar en ganar los duelos individuales. Ningún equipo ha logrado ganar los cuatro títulos posibles en una temporada, queremos seguir batiendo récords y eso pasa por ganar la final", explicaba.

Una de las preguntas más recurrentes en las vigilias de este tipo de encuentros es saber de dónde sacan las jugadoras la ambición y motivación para afrontarlos, después de haber ganado tantos títulos. "Cada una de nosotras entrena cada día para mejorar su versión y mejorar en lo colectivo. Todas queremos ser mejores, jugadoras y 'staff'. No hay mayor motivación que querer ser mejor día a día", respondía la central.

La asistencia al Estadio Municipal de Butarque durante las dos semifinales dejó que desear, pero la futbolista confía en que se revierta en la final del sábado. "Queremos que el estadio esté lleno. No tenemos dudas de que habrá muchos culés, tenemos la suerte de que, vayamos a donde vayamos, siempre hay aficionados del Barça", ha comentado.

En lo que respecta a su estado personal, Irene afronta este tramo de la temporada con ilusión y ya recuperada de sus lesiones. "En los últimos meses se me han juntado varias lesiones, quizá por no haber descansado lo suficiente en verano. Entreno con normalidad y me encuentro bien. Nos identificamos con el estilo Barça, sea quien sea que juegue en el eje de la defensa, sea Engen, Martina... Estamos capacitadas para ello", concluía.