Aitana: "Es un sueño... Extiendo el premio a mis compañeras"

La centrocampista del FC Barcelona se ha emocionado al recoger el Balón de Oro "El fútbol es un deporte colectivo. Así que me gustaría extender el premio a mis compañeras, staffs y trabajadores del Barça y la selección. Sin ellos, yo no estaría aquí hoy"

Tras ser proclamada Balón de Oro 2023 y sosteniendo la preciada estatuilla, Aitana Bonmatí ha tomado la palabra desde el escenario del Teatro del Châtelet de París y ha confesado que el de hoy era uno de los días más felices de su vida y que uno de sus sueños se había hecho realidad. La jugadora del FC Barcelona ha compartido el premio con sus compañeras y staffs del equipo azulgrana y la selección española.

Aitana ha empezado su discurso asegurando estar "muy orgullosa porque ha sido un año excepcional a nivel deportivo y, aunque ahora estoy aquí para recoger un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo. Así que me gustaría extender el premio a mis compañeras, staffs y trabajadores del Barça y la selección. Sin ellos, yo no estaría aquí hoy".

Seguidamente, Aitana ha pasado al catalán y ha dicho: "Gracias a los equipos en los que he jugado: Ribes, Cubelles y, sobre todo, al Barça, mi club, encabezado hoy aquí por su presidente, Joan Laporta. Gracias por apostar por nosotras cuando nadie creía, gracia por darme la oportunidad de ser futbolista profesional... ¿Quién me iba a decir a mí cuando era una niña que acabaría jugando en un Camp Nou lleno? Somos un club referente en el mundo".

Aitana también se ha acordado de su "familia, amigos, equipos de trabajo por acompañarme en este camino. También, gracias a mis padres, Rosa y Vicent, presente aquí. Vosotros luchasteis por cambiar la norma de los apellidos en España y lo conseguisteis. Yo llevo esta resiliencia en la sangre y es gracias a vosotros".

Aitana respondió a algunas preguntas del presentador, el exfutbolista Didier Drogba, y se la notó nerviosa. Lo confesó: "Estoy un poco nerviosa, llevo unos días sin dormir. Esto es un sueño para mí. Soy una persona discreta, pero estar aquí hoy es único".

Aitana y Messi posan con el Balón de Oro | EFE

Reconoció que "he tenido la suerte de jugar en un gran club y en la selección con grandes jugadoras que me han hecho mejor. También he estado con los mejores cuerpos técnicos y he llegado a tres finales de la Champions y a una del Mundial... Eso dice mucho de la mentalidad que tenemos. Confío que esta mentalidad siga muchos años y ganemos más títulos".

Sobre el dominio azulgrana en el Balón de Oro (dos años campeona Alexia y ahora Aitana), la jugadora de Sant Pere de Ribes agregó: "dice mucho que este premio se quede en casa tres años. Somos un país que vive el fútbol con intensidad y trabaja para siempre para mejorar".

Cuestionada que Pep Guardiola la compare con Andrés Iniesta, Aitana ha asegurado que "Guardiola es un ídolo para mí. No lo vi jugar, pero sí viví su etapa gloriosa como entrenador del Barça. Fueron los mejores años de mi vida. Que Pep me compare con jugadores como Iniesta, Xavi y compañía es único".

Autoexigente

Ya en la rueda de prensa oficial, después de la gala, Aitana ahondó en lo que dijo en el escenario y reconoció que “aún estoy soñando... Veía la gala cuando era pequeña, cuando empezaba a ganar Messi, y se me hacía muy lejano, pero es un orgullo estar aquí. Alexia, y yo ahora, que podamos ser referentes para niños y niñas, es un orgullo”.

Sobre si ganará más Balones de Oro, la azulgrana dijo que “tal y como soy, ambiciosa, lo que me lleva a mejorar día a día... Nunca digas nunca. Pelearé para que la gente vea una mejor versión de Aitana, pero siempre teniendo en cuenta que los premios individuales vienen a través de trabajo colectivo”.

Admitió que el “camino para llegar hasta aquí ha sido duro porque soy autoexigente y no me permito fallos, pero no siempre puedes estar de 10. Espero disfrutarlo y compartirlo con los míos y con todas las personas que me han ayudado, aunque apenas haya compartido con ellos unos momentos”.