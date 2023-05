Objetivo: Todas a punto para Eindhoven

Pina y Salma no están al cien por cien y el cuerpo técnico no quiere forzarlas con la Liga ya ganada Según ha podido saber SPORT, la idea es que tanto ellas dos como Bronze y Rolfö -sin no hay contratiempos- puedan estar disponibles para la final de la Champions

Tras varios meses de pesadillas en el FC Barcelona femenino con las lesiones, la enfermería se va, por fin, vaciando. Y, según ha podido saber SPORT, la idea es que -si no hay contratiempos-, todas las jugadoras estén disponibles para la final de la Champions, el 3 de junio en Eindhoven contra el Wolfsburgo.

Alexia Putellas fue la última en recibir el alta médica, justo antes de la vuelta de las semifinales de la Copa de Europa contra el Chelsea. En ese partido en el Camp Nou, Lucy Bronze fue la única baja tras ser sometida a una artroscopia de rodilla y Fridolina Rolfö ha tenido que parar unos días por unas molestias también en la rodilla que ya tenía en ese mismo encuentro.

Ambas son las únicas futbolistas, por ahora, en la enfermería. Aunque también están los casos de Claudia Pina, que todavía no está al cien por cien tras su lesión en el tobillo después de probarse 75 minutos contra el Sporting de Huelva, y Salma Paralluelo, que arrastra también molestias sin ninguna gravedad.

El cuerpo técnico no quiere forzarlas, con la Liga ya ganada y como cuenta Giráldez en la previa del Sevilla-Barça, y la idea es que las cuatro estén a punto para la final de la Champions.