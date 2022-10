Festín de oro para estrenar la Champions

El Barça goleó al Benfica con dobletes de Oshoala y Geyse y los tantos de Patri, Aitana, Mariona, Crnogorcevic y Pina Las azulgranas mostraron en el Johan Cruyff su mejor versión en el partido más completo de la temporada

El Johan Cruyff se vistió de gala por partida doble: para recibir a Alexia Putellas y su segundo Balón de Oro y para vivir el estreno de una nueva edición de la Champions. El ambiente era de fiesta y el Barça se dio un festín a la altura.

FICHA TÉCNICA UWCL FCB 9 ________________ 0 BEN ALINEACIONES Barça Gemma Font; Bronze; Paredes; Mapi León (Codina, 65', Torrejón, 71'); Nuria Rábano (Rolfö, 66'); Aitana (Pina, 66'); Engen; Patri Guijarro; Crnogorcevic (Geyse, 65'); Oshoala; Mariona Benfica Rute Costa; Silva; Carole Costa; Carolina Correia; Ferreira Silva (Cintra, 87'); Faria (Kika Nazareth, 54'); Pauleta; Andreia Norton (Ucheibe, 71'); Ana Vitória; Nycole Raysla (J. Silva, 54'); Lacasse Goles 1-0, Patri Guijarro (1'); 2-0, Aitana (14'); 3-0, Oshoala (35'); 4-0, Mariona (49'); 5-0, Crnogorcevic (64'); 6-0, Geyse (66'); 7-0, Pina (76'); 8-0, Oshoala (83'); 9-0, Geyse (87') Árbitra Alina Pesu (RUM). TA: Mapi León (24'), Nuria Rábano (53'), del Barça, y Norton (40'), Correia (78') y Costa (90'), del Benfica Incidencias Estadi Johan Cruyff: 5.004 espectadores. Partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la UWCL.

Apostó Giráldez por un once poco habitual. Debutaba Nuria Rábano como titular y la acompañaban de inicio Oshoala, Crnogorcevic y Engen. Descanso para Rolfö, Geyse, Hansen y Walsh. Se estrenaba también Aitana en el once esta temporada y no fue casualidad que el Barça jugase su mejor partido hasta el momento.

Patri estrenó la fiesta

Tardó cincuenta segundos Patri Guijarro en abrir el marcador. Saque de banda de Bronze, control de Oshoala y pase raso para que la balear rematase a placer. Tenían ganas de Champions las azulgranas y salieron pisando el acelerador ya desde el inicio.

Todo lo que le había costado al Barça en los primeros partidos del curso salió bien ante el Benfica. Circulación rápida, fluidez, orden, control y efectividad. El equipo jugaba de libro. Parecía que todos los movimientos estaban planeados al milímetro y a la vez una improvisación perfecta. Las combinaciones entre Patri, Aitana y Mariona, una delicia. El Barça volvía a ser el Barça.

Aitana hizo el segundo tanto para las azulgranas en el minuto catorce. La perfecta historia entre el número de su dorsal -en honor a Johan Cruyff- y la de Sant Pere de Ribes, que volvió a disfrutar con el balón en una nueva exhibición europea. Oshoala, capaz de fallar lo más fácil y anotar lo imposible, marcó el tercero desde fuera del área para sentenciar el partido antes del descanso. El resultado se quedaba corto con la abrumadora superioridad del Barça.

Lluvia de goles

Parecía difícil mejorar la primera parte y las azulgranas lo hicieron. Sin ninguna presión y más relajadas que nunca, pusieron la quinta marcha y decidieron convertir la velada en una fiesta de goles. Mariona, incansable y omnipresente, marcó el cuarto tanto del Barça nada más empezar la segunda parte. Gran jugada individual desde la izquierda, conducción exquisita y remate perfecto.

Luego llegaron el resto. Crnogorcevic, tras asistencia de la balear, hizo el quinto para la manita. Y Geyse, Pina, Oshoala y de nuevo Geyse completaron la goleada. Inicio inmejorable de un Barça que ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa para dejar claro que quiere volver a ganar la Champions.