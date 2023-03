Mango organiza una firma de la camiseta solidaria codiseñada junto a Alexia

La jugadora azulgrana ha firmado hoy en la flagship store de la compañía en el número 36 de Paseo de Gracia La camiseta solidaria está diseñada en el marco del proyecto Goals y tiene como objetivo fomentar el acceso a la educación y al deporte

Mango, uno de los principales grupos de Europa de la industria de la moda, ha organizado hoy en su flagship store en el número 36 de Paseo de Gracia, de Barcelona, una firma de camisetas con Alexia Putellas, embajadora de Mango y mejor futbolista del mundo.

En concreto, la futbolista ha firmado la camiseta solidaria codiseñada junto a la compañía en el marco del proyecto Goals, iniciativa promovida por Mango y Save the Children que tiene como objetivo fomentar el acceso a la educación y al deporte de más de 4.000 personas, un 70% de las cuales serán niñas y mujeres, en Bangladesh durante los próximos dos años.

La camiseta cuenta con el mensaje Girls should play with dolls whatever they want to ya se encuentra disponible en algunas de sus tiendas en diferentes países y en la página web de la compañía. Los beneficios derivados de la venta de las camisetas solidarias, que el martes se pusieron a la venta en tiendas seleccionadas de España, Portugal, Francia y Estados Unidos, y a través de su página web Mango.com en más de 80 mercados de todo el mundo, irán destinados íntegramente a Save the Children para el futuro desarrollo de la segunda fase del proyecto Goals en Turquía.

PROYECTO GOALS

Mango, uno de los principales grupos de Europa de la industria de la moda, se alió esta semana con Save the Children, ONG de referencia a escala internacional, para impulsar la educación y el deporte entre la infancia y las mujeres en Bangladesh. Alexia Putellas, reciente ganadora del premio The Best por segundo año consecutivo, además de referente en la lucha por la igualdad, es también la embajadora del proyecto Goals.

Mango y Save the Children se han aliado con la doble ganadora del Balón de Oro por ser un modelo de inspiración para miles de niñas y niños en todo el mundo, así como un referente que ha visibilizado el talento femenino en el deporte. Alexia ha participado de manera activa en la conceptualización y diseño del proyecto, poniendo en valor el rol del deporte como palanca de cambio en la sociedad.