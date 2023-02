Alexia Putellas: "Ahora tengo más ganas de volver"

La capitana del FC Barcelona atiende a SPORT después de recibir en París su segundo FIFA The Best consecutivo "Este premio me recuerda a todo lo que sentí en el campo la pasada temporada"

Todavía tiene resaca emocional y no ha podido hablar aún con su familia. "Llegamos muy tarde y esta mañana teníamos entreno". Pero Alexia Putellas está "muy feliz y agradecida" por el premio a la Mejor Futbolista de la FIFA que recibió este lunes en París. Un premio que le recuerda a todo lo que sintió en el campo la pasada temporada y que está más cerca de volver a vivir.

Con los dos galardones logrados en la gala celebrada en París de fondo, que pesan lo suyo, en la sala de vídeo de la CE Joan Gamper, la capitana del FC Barcelona atiende a SPORT para hablar sobre el galardón, su recuperación de la rodilla y la actualidad deportiva del equipo.

Pregunta: Dijiste que no tenías preparado ningún discurso. ¿No te lo esperabas?

Respuesta: Normalmente te avisan unos días antes, en este tipo de galas, pero esta vez no. Así que pensé que no iba a ganarlo yo. He estado tanto tiempo sin jugar que podrían haberse olvidado de mí, pero al final tuvieron en cuenta toda la temporada, que es el periodo que se valora. Y estoy súper agradecida y feliz por ello.

Primera mujer en ganar dos veces el Balón de Oro y dos The Best. Ambos de forma consecutiva. ¿Eres consciente de lo que estás logrando?

Creo que no. No me paro a pensarlo, tampoco lo hago con los títulos colectivos, porque no quiero frenarme en lo que quiero seguir haciendo.

Dedicas mucho tiempo a cuidar tu físico para poder estar al nivel que deseas. Pero, ¿y la mente? ¿Cómo llevas la presión?

Pues bastante bien. Te voy a decir algo que depende de quien lo lea lo puede interpretar mal. Pero la realidad es que me da igual todo el ruido de fuera Yo sé en todo momento lo que puedo aportar y lo que no. Estoy tranquila, en el equipo me conocen perfectamente, llevamos muchos años juntas, y el cuerpo técnico también. Es lo que me importa.

Este premio te llega en un momento importante de tu recuperación. ¿Ha sido un chute de energía para afrontar este tramo final?

Totalmente, justo lo hablábamos hoy. Ahora tengo todavía más ganas de volver, de jugar, de competir... Este premio me recuerda a los sentimientos que tuve la temporada pasada, que al final fue por ese año que me lo dieron.

Alexia Putellas entrevistada por SPORT | Valentí Enrich

¿Cómo estás?

Muy bien, contenta con la recuperación, por cómo está yendo todo hacia adelante. Es un proceso largo, no diré que se me está haciendo corto, pero estoy bien. Se habla mucho sobre mi vuelta pero yo no tengo ninguna fecha marcada, dependerá de mi rodilla. No quiero tomar riesgos.

Entonces, lo de subir lentamente las escaleras en París no fue para preocuparse...

[Ríe] ¡No, no! No fue por la rodilla, fue por los tacones. Me pasé de altos y hacía tiempo que no los llevaba. De hecho, hoy he entrenado genial.

Cuatro jugadoras del Barça en el once ideal, también es histórico.

Fue un orgullo poder vivir todo ese día tan especial con ellas. Desde que cogimos el avión. Compartimos nuestro día a día y es muy bonito poder compartir también estos momentos. Al final, creo que tenemos a jugadoras que están entre las mejores del mundo en su posición, si es que no son las mejores. Es normal que cada vez aparezcan más futbolistas del Barça en estos premios.

¿Ilusión especial por Mapi?

Muchísima. Ya desde que vi que estaba incluida en el plan de viaje, que esto significaba que iba a ganar. Llevamos muchos años juntas, es su primera gala y ya le dije que espero que sean muchos más y con la camiseta del Barça.

¿Cómo ves al equipo, ahora que vuelve la Champions?

Pues lo veo muy bien, al principio costó encajar las piezas, pero a partir de octubre o noviembre empezó a funcionar bien. Ellas son muy buenas y el cuerpo técnico, increíble.

¿Volverás para levantar algún título?

No quiero tomar riesgos, pero sería lo ideal. Quiero recuperarme bien y poder ayudar al equipo a levantar muchos títulos.

Alexia Putellas, durante la entrevista con SPORT | Valentí Enrich