Caroline Graham Hansen: el golpe sobre la mesa de la estrella noruega

"Me da igual, lo único que yo quiero es seguir ganando títulos con el Barça". Es la respuesta de Caroline Graham Hansen a cada pregunta sobre su ausencia en las nominaciones para los grandes premios del fútbol. El golpe sobre la mesa, sin embargo, lo ha dado en el campo.

La estrella de Noruega está firmando la mejor temporada de su carrera. Repartidora de asistencias por excelencia, este año ha dado un paso más y sus números, a día de hoy, son estratosféricos y no dan pie a debate. Es de las mejores del mundo, si no la mejor, ahora mismo.

Tanto, que ha superado, a mitad de temporada, sus mejores registros goleadores en un solo curso. Tanto en la temporada 2020/21 como en al 2022/23 sumó un total de trece goles y en esta ya lleva diecinueve.

Diecinueve goles y diecisiete asistencias, entre todas las competiciones, en solo diecinueve partidos disputados. Lo que es lo mismo, una incidencia en el gol (tantos + asistencias) de 36 en solo diecinueve partidos (promedio de 1,89).

Para ponerlo en contexto, la mejor temporada de Graham en cuanto a números totales fue la 2020/21 -el año del triplete-. Su incidencia en el gol fue de 38 (13 goles y 25 asistencias) en 34 partidos (promedio de 1,11, inferior al que lleva este curso).

Los números de Caroline Graham Hansen en la temporada 2023/24 (a día 2 de febrero) / Datos: Maria Tikas / Infografía: Marc Creus

Esta temporada ha participado la noruega directamente en el gol (tanto o asistencia, o ambos) en todos los partidos disputados menos dos, contra el Sporting de Huelva en Liga (1 de octubre) y contra el Eintracht de Frankfurt en Champions (22 de noviembre), ambos a domicilio.

Y suma en los últimos diez partidos trece goles y nueve asistencias, con un hat-trick más asistencia en la final de la Supercopa contra el Levante y dobletes en los dos últimos encuentros ante el Betis (Liga) y ante el Benfica (Champions).

Confianza y trabajo

En una entrevista en SPORT a principios de este año, Graham explicaba su gran momento de forma: "Sabía que podía seguir en la buena forma que tenía cuando salí el año pasado de la lesión. Estoy en un buen momento, todo va bien, puedo disfrutar. Pero si no estás en un equipo que funciona tan bien, es difícil sacar números así. Lo debo todo al equipo, porque siempre me llegan buenos pases, oportunidades para llegar... Y disfruto mucho".

Llegó al Barça en 2019 y explicaba, en la citada entrevista, que hoy es una futbolista "mucho más completa" gracias, en gran parte, al "cuerpo técnico increíble que tenemos". Porque "allí podía aprender muchas cosas, pero aquí es diferente en la manera de trabajar. Porque no tienen miedo en decierte lo que haces mal, o lo que puedes cambiar para ser mejor. Me tomo bien la crítica y esto me ha ayudado mucho. Y lo mejor es que disfruto del proceso".

UEFA, FIFA, France Football... Vayan apuntado su nombre porque Caroline Graham Hansen está llamada a romper todos los esquemas esta temporada.