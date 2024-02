Sandra Paños dejará el Barça al final de la temporada

Sandra Paños ha anunciado este viernes que, nueve años después de su llegada al FC Barcelona, esta será su última temporada en el club azulgrana. La portera alicantina ha emitido un comunicado a través de las redes sociales para comunicar su adiós de la entidad culé a partir del próximo 30 de junio, cuando finaliza su contrato. Punto final a la etapa de una futbolista sin la que se podrían entender los recientes éxitos barcelonistas.

Aunque el Barça se ha limitado a apuntar que "Sandra Paños anuncia que dirá adiós al Barça al final de la temporada para emprender nuevos retos profesionales", Paños ha publicado en sus perfiles oficiales una carta para los aficionados culés en la que repasa su trayectoria con la elástica blaugrana y destaca que se siente "muy orgullosa" de haber contribuido "a la transformación social de la cual este club ha sido parte".

Cabe recordar que Paños es actualmente la portera con más partidos ha jugado con el equipo femenino del Barça (270) y también la que más veces ha finalizado un encuentro sin encajar ningún tanto (162). Ambas cifras ponen a la altura que se merece a la arquera que ha defendido la portería culé en los mejores años de la historia del conjunto.

El comunicado de Sandra Paños

Hola culés.

Quiero deciros que esta será mi última temporada en el FC Barcelona. Después de nueve años defendiendo la portería del mejor equipo del mundo, ha llegado el momento de finalizar esta etapa.

Han sido muchos partidos y una infinidad de momentos vividos desde que llegué a Barcelona el verano del 2015. Aquí he cumplido sueños, y más allá de los títulos, de llenar el Camp Nou, y poder ser una de las capitanas, me siento muy agradecida y privilegiada de lo que hemos construido junt@s en este tiempo. Para mí, el legado que podemos dejar a las generaciones del futuro va más allá de éxitos deportivos, y la transformación social de la cual este club ha sido parte me hace sentir muy orgullosa.

Sé que cuando me toque mirar hacia atrás lo haré con la satisfacción- y la convicción de haberlo dado todo por este escudo- El Barça es y será para siempre mi casa, y la gente que ha formado parte, también mi familia deportiva.

Tendremos tiempo de despedirnos como merecemos, y de agradecer a todas las maravillosas personas que se han cruzado y me han ayudado en la etapa más importante de mi vida. Hasta entonces, seguiré trabajando al máximo para ayudar al equipo a seguir ganando con la ambición y determinación que tanto nos identifica

Vamos a disfrutar juntos en estos últimos meses y a pelear por los títulos que quedan.