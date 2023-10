Un Primera visitará al Badalona Futur en la Copa del Rey

Los de Ferran Costa derrotaron al Ejea en los cuartos de la Copa Federación y recibirán a un equipo de LaLiga EA Sports en el Hipòlit Planàs El Futur se medirá en semifinales de la Copa RFEF a la UD Logroñés en Las Gaunas el 25 de octubre

El Badalona Futur derrotó este miércoles al Ejea en los cuartos de final de la Copa Federación (3-0) y se clasificó para la Copa del Rey 23/24, competición que le permitirá recibir en el Hipòlit Planàs a un equipo de Primera División.

FICHA TÉCNICA Copa Federación FUT 3 ________________ 0 EJE ALINEACIONES Badalona Futur Ortega; Vargas, Pedraza, Xiker, Aleix Roig; Sergio Cortés, Isaiah (Barrero, 83’), Jaume Piñol (Jaume Pascual, 46’), Torras (Zourdine, 65’); Édgar (Valverde, 65’) y Romero (Segura, 46’). Ejea Buetas; Ginovés (Marín, 86’),Crespo (Escobar, 73’), Puri (Garde, 73’), Andreu Torres (Delgado, 80’), Ismael Fadel, Tudela, Jorge, Carrasco; Moha y Ramón López (Iglesias, 86’). Goles 1-0 M.3 Pedraza. 2-0 M.81 Jaume Pascual. 3-0 M.92 Zourdine. Árbitro González Rodríguez Estadio Hipòlit Planàs

Muy pronto estrenaría el marcador el conjunto catalán, demostrando ser el equipo de mayor categoría. A los dos minutos de juego Sergio Cortés lo probó desde la frontal con un disparo que despejó el guardameta Buetas a córner. Y fue precisamente en ese saque de esquina cuando Pedraza entró totalmente solo al primer palo para rematar de cabeza el centro del propio Cortés y adelantar al Futur.

No se encontraba cómodo un Ejea que no lograba acercarse a las inmediaciones de Ortega, pero que tampoco parecía sufrir atrás. De hecho, no fue hasta la media hora cuando el Badalona Futur volvió a lanzar un nuevo aviso. Fue Torras quien remató solo desde el punto de penalti un centro de Aleix. Sin embargo, su remate lo detuvo el meta con una espectacular parada.

En el último cuarto de hora, los aragoneses le pusieron una marcha más ante un Futur que logró defenderse ordenado y prácticamente sin conceder llegadas de peligro al área más allá de centros sin rematador y una lejana falta a las manos de Ortega.

Con menor ritmo comenzó la segunda mitad en Vic. A los catalanes les valía el resultado y los aragoneses no encontraban la manera de meter mano a su rival. En los primeros compases, lo único destacable fue un balón de Vargas que se paseó por área pequeña sin que Édgar ni Pascual lo rematasen.

Poco a poco iba llevando el duelo a su terreno Ferran Costa, cuyos cambios durmieron algo más el partido. En una de las contras locales, Aleix Roig lo intentó desde muy lejos en un potente golpeo que sacó Buetas. Nada pudo hacer el meta, en cambio, para evitar la sentencia del Futur en el 81’, tras un pase de Valverde que remató a placer Jaume Pascual. Y ya con el partido decidido, Zourdine anotó el 3-0 definitivo en una jugada calcada al gol anterior.

El Badalona Futur se medirá ahora en semifinales de la Copa Federación a la UD Logroñés en Las Gaunas el próximo miércoles 25 de octubre.