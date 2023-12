El Cornellà, sin margen de error ante un Lugo al alza

El Cornellà despide el 2023 y lo hace en Palamós. La que ha sido y será en gran parte su casa esta temporada acoge el duelo frente al Lugo (15h), uno de los ‘cocos’ de la liga y que llega en un buen momento de forma una vez tomado el pulso a la categoría.

Después de un inicio con mal pie, aún de luto tras caer desde la categoría de plata durante donde había sido asiduo la última década, el equipo donde aterrizó Pedro Munitis ha ido yendo de menos a más y ya está a sólo un punto de la zona de play-off. Su objetivo es claramente luchar por el ascenso y viene de sumar 7 de 9 puntos posibles, empatando en la última jornada contra el Barça Atlètic. Los azulgrana eran un rival directo y quizás merecieron algo más.

Buen test para los de Gonzalo Riutort. El Cornellà hace cuatro jornadas que no suma y se ha vuelto a meter en problemas. Un punto de los últimos 12 posibles le deja al borde del descenso en el que no quiere caer. “Recibimos a un rival con muy buenos registros como visitante”, avisaba en la previa el técnico sobre los gallegos, que acumulan 15 unidades de 21 a domicilio. “Para alcanzar el objetivo, tenemos que dar nuestra mejor versión cada semana. Los detalles no nos han sonreído en los últimos partidos”, añadió.

En el cuadro verde no estarán por lesión Rubén Miño, Clau Mendes y Canario, mientras que la escuadra gallega que entrena Pedro Munitis no podrá contar con el sancionado César Morgado, ni los lesionados Jozabed y Bernardo.

El Lugo se medirá en los dicoseisavos de Copa del Rey contra el Atlétido de Madrid ya en enero, un duelo que tienen en el horizonte pese a que hacen caso omiso. “El sorteo de Copa es importante para el entorno, aunque nos enfocamos en lo próximo”, dijo Munitis.