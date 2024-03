La historia de Enzo Pérez, el niño que no se rindió y vuelve a brillar de blaugrana

Es un caso parecido al que sucedió con Ilias Akhomach. Enzo Pérez fue uno de los jugadores a los que el Barça dio la baja en el fútbol base la temporada pasada. Su destino fue el Gimnàstic de Manresa y en el equipo del Bages ha recuperado su mejor versión. El interés de grandes equipos ha provocado que el Barça le haya pedido que dispute el MIC con el Sub-12 A y Enzo está respondiendo con actuaciones de gran nivel.

El Barça ha superado la primera fase con goleadas a FC Scorpions (15-0), Gironès Sabat (0-13) y Català FC Academy (20-0). En los octavos de final, el Celrà (7-0) tampoco opuso resistencia. En estos cuatro partidos, Enzo ha marcado cuatro goles pero sobre todo ha destacado por su creatividad en el centro del campo.

El de Enzo es un caso parecido al que vivió Ilias. El de Hostalets de Pierola fue descartado para el Infantil B en el 2017 y su gran año en Manresa provocó que el Barça decidiera repescarlo y su progresión fue brillante hasta llegar a debutar con el primer equipo blaugrana. Ahora es titular con el Villarreal de Marcelino.

Reacción positiva

Las ganas de seguir jugando y de no perder la alegría por el fútbol después de la decepción por el descarte del Barça son comunes a Ilias y Enzo. El hermano de Luca Pérez, defensa del Infantil A, no se hundió cuando conoció que el Barça no contaba con él para el equipo alevín de segundo año.

Enzo Pérez está deslumbrando en el Gimnàstic de Manresa / FCB

Enzo aceptó el reto de jugar en un club más modesto como el Gimnàstic de Manresa y en vez de bajar su rendimiento ha conseguido exhibir un nivel enorme. En Manresa se ha sentido importante y líder. Esto le ha dado alas para expresar todo su inmenso potencial. El coordinador del fútbol-7 del Barça, Marc Serra, ha seguido manteniendo el contacto con el jugador y su familia y tanto Enzo como sus padres han agradecido el trato.

El hecho de que haya vuelto a vestirse de blaugrana en el MIC no significa que su vuelta al Barça sea una realidad pero sí que supone un mensaje del club blaugrana. Enzo es culé y estaría encantado de retornar al club de su corazón pero hay otros equipos con propuestas interesantes. Su futuro se resolverá al final de temporada. Ahora está centrado en acabar de completar un MIC magnífico y poder ganar en la categoría Sub-12 este torneo.

Ejemplo de superación

El jugar en el formato de fútbol-11 en el MIC es una magnífica prueba para el salto que se viene en pocos meses cuando tendrá que jugar en categoría infantil. Si sigue rindiendo así el reencuentro en el Barça con su hermano Luca estará más cercano. En cualquier caso la historia de este centrocampista creativo es la de un niño que no se hundió porque el Barça lo descartara y su ejemplo de superación puede servir a muchos jugadores. En su momento Jordi Alba vivió algo parecido.

El fútbol es muy cambiante, pero si amas la pelota, juegues donde juegues, hay que hacerlo con pasión y alegría como Enzo lo hace en cada partido.