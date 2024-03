Sama Nomoko, la gacela imparable de la cantera del Barça

Las gacelas son muy comunes en las sabanas de Mali. Gacela proviene de la palabra persa 'ghazal' que significa elegante y rápida. Ese animal herbívoro puede alcanzar los 97 km/h. En La Masia encontramos futbolistas de diferentes tipologías pero todos ellos tienen cualidades innatas a trabajar como nexo común. Samakou Nomoko, nacido en Mali, y con ocho temporadas en La Masia es el punta más veloz de la cantera. Aunque no llegará nunca a la cifra de los 97 km/h que alcanzan las gacelas, su velocidad en el césped es prácticamente indetectable para cualquier lateral.

'Sama' es la gacela del Cadete A, equipo con el que suma esta temporada 10 goles y ocho asistencias. Cifras extraordinarias para un extremo derecho que es un puntal imprescindible para su entrenador Arnau Blanco.

Tres goles y dos asistencias en 24 horas

Las actuaciones de Sama, regulares durante todo el curso, alcanzaron su cenit este fin de semana con dos partidos soberbios. El sábado el Cadete A recibió la visita del tercer clasificado del campeonato. El Sant Cugat se plantó en la Ciutat Esportiva con un planteamiento valiente. Presión alta y línea defensiva en el centro del campo.

No contaron con las capacidades atléticas de Sama, cuya velocidad es útil en espacios limitados pero inabordable con metros por delante. Sama marcó dos goles y repartió dos asistencias completando su mejor partido del curso. El Barça lo bordó ganando 6-0.

Las bajas del Juvenil B le brindaron la oportunidad de jugar su segundo partido con el equipo de Pol Planas el domingo ante el Cornellà. Sus últimos 28 minutos fueron un prodigio de potencia e inteligencia que culminaron con el definitivo 3-2 en el último minuto del encuentro con un remate exterior que se coló por la escuadra de la portería de los visitantes.

Sama Nomoko es uno de los jugadores más rápidos de la cantera del Barça / FCB

Velocidad letal

Ser más rápido que cualquiera de sus compañeros y rivales es algo que viene de serie pero el fútbol no es atletismo y Usain Bolt comprobó en sus carnes como ser el más veloz no te acerca a ser el mejor futbolista. Sama es toda una gacela que desborda gracias a su velocidad pero a esta virtud indudable le suma otras características imprescindibles. Los técnicos del Barça lo conocían desde que jugaba en el Santa Eulalia de Hospitalet pero se decidieron a captarlo después de comprobar sus recitales en el Cornellà. Con el Benjamín C que dirigía Albert Puig Alcaide Sama ya era imparable por su cambio de ritmo, pero los formadores blaugranas se propusieron pulir su juego. Gracias los centenares de entrenamientos y partidos que disputó en sus cuatro años en el fútbol-7 del Barça Sama fue mejorando su técnica y capacidad de entender el juego.

Sama Nomoko es uno de los extremos más rápidos de La Masia / Dani Barbeito

Carácter ganador

Ayudaba mucho su carácter competitivo desbordante. Cuentan que era tan ambicioso y ganador que después de algunos partidillos en los entrenamientos acababa llorando si el resultado no acompañaba. Lejos de ser un problema, para los entrenadores del fútbol formativo este carácter ganador era una bendición para que Sama no se conformase con sus cualidades y tratase de mejorar sus condiciones técnicas. En el fútbol-11 vive su cuarta temporada y la gacela maliense se ha convertido en un extremo derecho portentoso. Sama no es un '7' al estilo Garrincha que recibe y desborda a base de magia. Su juego es aportar amplitud, profundidad y desborde exterior e interior. Su fútbol es muy agresivo e inteligente.

Sama Nomoko es uno de los extremo más rápidos de La Masia / Valentí Enrich

Ataca como nadie las espaldas de los laterales pero si consiguen cerrarle por fuera sabe combinar por dentro. Se ha especializado en asistir a sus compañeros desde la posición de '7' y siempre suma cifras altas de pases de gol y dianas. El punto de velocidad diferencial le permite tener unas décimas de segundo para decidir la mejor acción final.

Sama no es un virtuoso pero a su punta de velocidad le añade una técnica más que correcta. En el fútbol-7 jugaba asiduamente de delantero centro posición en la que también puede tener recorrido en el futuro. Como las gacelas de Mali, Sama es rápido y elegante. Si sigue progresando y no afloja, nadie podrá frenarle.

