Comunicado médico Álvaro Sanz

Nueva baja para el técnico del Barça Atlètic, Rafa Márquez, que no podrá contar con Álvaro Sanz, tras sufrir molestias en el aductor de la pierna izquierda, para enfrentar al Gimnàstic de Tarragona, un clásico del fútbol catalán y un duelo entre ambos conjuntos que se prevé muy igualado.

"El jugador Álvaro Sanz tiene unas molestias en el aductor de la pierna izquierda. Es baja para el partido de hoy y la evolución marcará su disponibilidad" comunicó el club azulgrana a través de las redes oficiales.

Rafa Márquez ya informó la convocatoria oficial para afrontar el duelo liguero, correspondiente a la jornada 16, que enfrentará al Barça Atlètic al Gimnàstic de Tarragona en Nou Estadi Costa Daurada de hoy a las 19:00 horas de la tarde.

El técnico azulgrana contará con: Arnau Tenas, Rosanas, Chadi Riad, Casadó, Zalaya, Diounkou, Roberto, Aranda, Vega, Emre Demir, Nuñez, Fabio, Txus Alba, Luismi Cruz, Carbonell, Pelayo, Àlex Valle, Barberà, Akhomach y Kochen.

No se prevén muchas variaciones respecto al once del Barça Atlètic que el miércoles derrotó al colíder, el Eldense, con una solitaria diana de Víctor Barberá. Precisamente, el canterano, máximo goleador azulgrana con cuatro dianas, apunta a ser la principal novedad en el en detrimento de Roberto.

Por su parte, Estanis Pedrola, dio ayer un paso de gigante en su recuperación y comenzó a hacer trabajo parcial con el grupo, aunque su esperado retorno a los terrenos de juego tras los problemas de espalda que sufrió a principios de temporada no se producirá hasta el año que viene.