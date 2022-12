Nàstic-Barça Atlètic: un derbi con vistas al play-off

El Barça Atlètic visita al Nàstic sin Pablo Torre ni Juanda, mientras el goleador del equipo, Víctor Barberá, apunta al ‘9’ titular Los tarraconenses no pasan por su mejor momento tras dos derrotas seguidas y su técnico, Raül Agné, está cuestionado

El Nou Estadi acoge todo un clásico del fútbol catalán, un duelo entre Nàstic y Barça Atlètic que se prevé muy igualado. Ambos suman 22 puntos, pero llegan al enfrentamiento con dinámicas muy distintas. Mientras el filial azulgrana ha superado el último bache con un empate sin goles en el feudo del Intercity y la victoria por 1-0 ante el Eldense, los tarraconenses han sufrido dos derrotas consecutivas -0-1 frente al Sabadell y 3-0 en casa de Osasuna B- que incluso dejan cuestionado a su técnico, Raül Agné.

La Primera RFEF es un vaivén continuo y en dos partidos se pasa de aspirar al play-off a meterse en zona peligrosa, y a la inversa. Quien resulte vencedor mantendrá intactas sus aspiraciones e incluso puede entrar en el grupo de los cinco primeros, así que alicientes no le faltan a este partido.

Pablo Torre continúa con molestias en el tobillo derecho y está ya en plena dinámica del primer equipo, así que vuelve a ser baja. Quien sí estará bajo palos, como es habitual, es Arnau Tenas, que ayer ya ‘bajó’ para ejercitarse con los de Rafa Márquez. Además, el meta suplente Nil Ruiz está lesionado, así que quien viajará a Tarragona para completar la convocatoria es el estadounidense Diego Kochen, el portero del Juvenil B.

Estanis, regreso en enero

También sigue de baja Zaca Ghailán, mientras Juanda Fuentes se pierde el partido pues está concentrado con la selección colombiana sub-20 para disputar dos partidos de preparación contra Perú. Estanis Pedrola, por su parte, dio ayer un paso de gigante en su recuperación y comenzó a hacer trabajo parcial con el grupo, aunque su esperado retorno a los terrenos de juego tras los problemas de espalda que sufrió a principios de temporada no se producirá hasta el año que viene.

No se prevén muchas variaciones respecto al once del Barça Atlètic que el miércoles derrotó al colíder, el Eldense, con una solitaria diana de Víctor Barberá. Precisamente, el canterano, máximo goleador azulgrana con cuatro dianas, apunta a ser la principal novedad en el en detrimento de Roberto.

El lugar de Juanda en banda podría ocuparlo Luismi Cruz, que tampoco fue de la partida ante los alicantinos, y mantenerse Ilías. Aranda también podría entrar, aunque con más opciones como interior.

Defensa muy definida

La línea más inamovible es la defensiva, con Álvaro Núñez y Álex Valle en los laterales, y el eje formado por Pelayo y Chadi Riad.

En el Nàstic, Quintanilla es baja por sanción, mientras Nil Jiménez, Trilles y Lupu están lesionados, como Iván de la Peña júnior. Maurizio Pochettino, otro hijo de ilustre, iniciará desde el banquillo.

Márquez: "Podemos concluir una buena semana"

Rafa Márquez se mostró consciente de la importancia del partido de esta tarde para rubricar la reacción del equipo azulgrana. “Puede ser una buena semana de tres partidos, con dos de ellos importantes fuera de casa y ojalá podamos concluir con un buen resultado”, deseó el técnico mexicano.

Admitió, no obstante, que no será fácil sumar la victoria y vaticinó “un partido difícil. Sabemos que contra el Nàstic siempre son partidos complicados, muy peleados y con muchos duelos”. Para el de Michoacán, “la clave estará en imponer nuestro estilo de juego, aprovechar las oportunidades, y sobre todo, tener mucho cuidado en su juego directo. La prioridad será tratar de no encajar ningún gol y y generar las máximas ocasiones”, aseguró Márquez, para quien jugar en un estadio grande y de solera como el del Nàstic “es un buen aliciente”.

La pasada campaña, los entonces entrenados por Sergi Barjuan cayeron en Tarragona por 1-0 en la primera vuelta a causa de un gol de Fran Carbiá en el minuto 79, y en el Estadi Johan Cruyff, se volvieron a imponer los de Raül Agné: 0-2 con tantos de Bonilla y Trilles. Aun así, suelen ser duelos muy equilibrados.

Los posibles onces

Nàstic: Manu García; Montes, Pol Domingo, Josema, Joan Oriol; Pedro, Montalvo; Aaron Rey, Marc Alvarez, Pablo; y Guillermo.

Barça Atlètic: Arnau Tenas; Álvaro Núñez, Pelayo, Chadi, Álex Valle; Casadó, Txus Alba, Aranda; Ilias, Víctor Barberá y Luismi Cruz.

Árbitro: Tárraga Lajara (Castellano-manchego).

NOU ESTADI COSTA DAURADA / 19.00H.