Sigue en directo la "Jornada Periodisme i intel·ligència artificial: entre el recel i l'adaptació" de la Associació Catalana d'Editors de Diaris

La Associació Catalana d'Editors de Diaris (ACED) y la Facultad de Empresa y Comunicación de la UVic (FEC) organizan la jornada sobre Periodismo e inteligencia artificial desde BAU (Barcelona)

9.00h.- Bienvenida e inauguración de la Jornada.

9.15h.- Ponencia Patrícia Ventura (Doctora en Medios, Comunicación y Cultura por la UAB, experta en ética, IA y comunicación) El periodismo ante la IA: Interpretación crítica y adopción responsable de las tecnologías algorítmicas.

10.00h.- Ponencia Raül Menéndez (Departamento de Desarrollo de Producción y Gestión de Contenidos de la CCMA) La IA aplicada al 3Cat.

10.45h.- Pausa.

11.15h.- Ponencia David Corral (Responsable de Innovación de RTVE) Entre el recelo y la adaptación... hay unas cuantas oportunidades.

12.00h.- Ponencia Charlie Beckett (Profesor de Practice, Director de Polis y Polis/LSE JournalismAI Project. The London School of Economics and Political Science) Generación Change: el impacto de AI on journalism.

12.45h.- Mesa redonda directores de diarios miembros de la ACED. Albert Sáez, director de El Periódico; Enric Sierra, director adjunto de La Vanguardia; Esther Vera, directora del Ara; Marc Basté, editor de Diari de Sabadell, Diari de Terrassa y Nació Digital; Anna Saez, directora de Segre. Moderador: Agustí Danés, director editorial del grupo EL 9 NOU.

13.30h.- Clausura.