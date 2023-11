Este es el significado de soñar con tu ex

El mundo de los sueños siempre ha ocupado un gran interés en la psicología Al descansar conectamos de forma inconsciente con nuestros pensamientos más profundos

El mundo de los sueños siempre ha ocupado un gran interés en la psicología, puesto que al descansar conectamos de forma inconsciente con nuestros pensamientos más profundos. En este contexto, el mundo onírico se encarga de intentar comprender cuáles son los significados de estos sueños.

En este artículo, nos vamos a centrar en un tema concreto, los sueños con tu ex pareja. Esta es una de las consultas más frecuentes en psicología, puesto que nos vienen recuerdos a nuestra mente de manera inconsciente. Al tratarse de un antiguo amor, muchas personas creen que es porque en el fondo lo echan de menos, pero no tiene por qué.

Los sueños con una ex pareja pueden tener diferentes significados, dependiendo de las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, soñar que te reconcilias con tu ex podría reflejar sentimientos no resueltos o un deseo de cerrar relaciones anteriores, eso no significa forzosamente una reconciliación, pero quizá es un aviso de que quedan asuntos por resolver.

Seguidamente, soñar que discutes con tu ex podría significar que hay una disputa no resuelta o sentimientos de rencor e ira que han quedado sin resolver.

Por otro lado, si sueñas que mantienes relaciones con tu ex podría significar que echas de menos tener intimidad con esa persona o que en tu actual relación falta algo que tu mente trata de encontrar en otro lugar.