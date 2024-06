Las cláusulas que esconde la oferta del Barça a Hezonja

Cada día que transcurre, el 'culebrón' sobre la posible llegada de Mario Hezonja al Barça aguarda nuevos episodios, y tratar de pronosticar el futuro del jugador croata es, en este momento, una apuesta de absoluto riesgo.

En las últimas horas, fuentes cercanas al club azulgrana afirmaron a SPORT que no hay ninguna posibilidad de que Hezonja sea jugador del Barça la próxima temporada. Reconocen ese interés que hubo, y una oferta que se hizo por el jugador, tal y como confirmó este diario hace unas semanas. Pero finalmente, la operación se cae, entre otros motivos, por aquellas declaraciones del jugador, tras ganar la Liga Endesa contra el Real Madrid, en la que declaró su amor por el conjunto blanco, y la voluntad de renovar con su actual equipo.

Unas palabras que lo condicionan todo

"Me gustaría devolver a nuestra gente y a mi club en los próximos años con muchos títulos, ojalá pase. Me han recibido con los brazos abiertos cuando se decía mierda de mí que era mentira, y me gustaría devolver todo ese cariño con más años de éxitos", comentó a los micrófonos de Movistar. Unas palabras, que han tenido peso, en esa decisión del Barça en dar carpetazo al asunto y cerrar cualquier posible regreso de Hezonja.

La respuesta del Madrid

En toda esta ecuación está implicado un tercer actor, un Real Madrid que, tal y como apuntó 'El Español', le hizo llegar una nueva oferta de renovación al jugador, tras las diferentes negativas obtenidas a lo largo de la campaña, pero que se produjo antes de todo el terremoto causado en estas últimas horas. Será interesante ver como sienta en las oficinas del club blanco el hecho de que Hezonja haya firmado una oferta azulgrana, tal y como adelantaron en su momento 'Marca' y 'Mundo Deportivo'.

Mario Hezonja no regresará al Barça / EFE

Otro medio que se ha pronunciado en estas últimas horas ha sido la web 'Encestando.es', dando detalles sobre la propuesta firmada por club y jugador, y arrojando unas cláusulas que quedaron estipuladas en el documento.

Las cláusulas de la propuesta azulgrana

La misma información habla de que la propuesta del Barça sería de un total de cinco temporadas, con una fórmula de 4+1, y con una posibilidad de corte para el conjunto azulgrana de ese último año, a ejecutar en 2028, pero que no le saldría gratis. La entidad catalana debería abonar un millón de euros brutos para resolver ese último año de vinculación. Pero no es la única cláusula que quedaría recogida en ese acuerdo.

Hezonja y su posibilidad de corte

Y es que, Hezonja tendría la posibilidad de romper el contrato en cualquier momento. Eso sí, pagando al Barça 750.000 euros, mientras que el jugador pagaría también un 10% de su salario bruto que iría hacia sus representantes.

El alero croata del Real Madrid Mario Hezonja celebra tras anotar una canasta / EFE

El salario ofrecido

Además, 'Encestando' cifra los números del contrato en una ficha que el primer año estaría sobre los 4,1 millones de euros brutos, para acabar en la quinta posible temporada en 4,7, más la posibilidad de un complemento que haga llegar la cifra total neta a los 2,5 millones de euros por campaña.

En cuanto a este documento, la película no está ni mucho menos finalizada, y queda por saber la validez del mismo, la duración en el tiempo, y si el Barça, con lo que hay firmado, está obligado a presentar una oferta por el jugador. Todo ello, si el Real Madrid decide incluirle en el listado de jugadores con derecho a tanteo, después de la 'jugada' llevada a cabo por Hezonja, y que puede costarle muy caro al jugador, con una posible retirada de oferta de renovación. Un escenario hipotético a día de hoy, pero una posible realidad el día de mañana, tal y como avanzan los hechos.