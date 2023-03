Risto Mejide dedica las mismas palabras a Natalia que a Laura, ¿coincidencia o casualidad?

El publicista tiene una nueva pareja, Natalia Almarcha, de 27 años Son demasiados los detalles que hacen saltar las alarmas, ya que hay muchas casualidades

Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su separación a finales de septiembre del pasado año. Lo hicieron tras compartir siete años de sus vidas y con una hija en común: Roma.

A principios de año, la influencer anunció su nueva relación con el cantante Álvaro de Luna. Hace tan solo unos días, Risto Mejide presentó su libro 'Dieciséis notas', y lo hizo acompañado de su nueva novia Natalia Almarcha. El publicista ha confesado estar enamorado, y está muy ilusionado con su nueva relación.

Recientemente, el tiktoker @abelplanelles, ha investigado las declaraciones de amor que hizo Risto a Laura hace unos años, y se ha dado cuenta de que lo repite con su nueva pareja. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

En la primera fotografía que el escritor subió con la influencer, la acompañó con este comentario: " "No espero nada, no temo nada, soy libre." N.K.". Hace unos cinco meses, cuando empezó a conocer a Natalia, publicó una fotografía en la que solamente sale él y puso: " "No temo a nada. No espero nada. Soy libre." N. Kazantzakis".

Además, ha usado la misma frase que usaba para defenderse con Laura, ya que en una foto con su exmujer publicó: "Normalidad. Ya se os pasará. Nosotros a lo nuestro". Y ahora, hace tan solo dos días, para defender a su nueva pareja ha puesto: "Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro."

No queda todo ahí, y es que una de las frases de los votos de la boda de Laura y Risto fue: "Sí quiero tu manera de decirme que en realidad la vieja eres tú". Hace unos días, Lecturas presentó a Natalia y el publicista respondió cuando le preguntaron sobre la diferencia de edad: "Ella se ríe y nos cuenta que es más abuela que él".

Son demasiados los detalles que hacen saltar las alarmas, ya que hay muchas casualidades. ¿Estará Risto Mejide intentando repetir una historia de amor como la que vivió con Laura Escanes?