Las redes sentencian al abogado de Daniel Sancho: "Mal abogado y peor persona"

La semana de abril que acabamos de comenzar es clave para el futuro judicial tanto de Daniel Sancho como del cantaor Rafael Amargo. Y es que hoy ha comenzado el juicio contra el bailaor, que se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid acusado de una presunta venta de droga desde su casa de Madrid.

Por otra parte, el juicio contra Daniel Sancho comienza mañana 9 de abril y se le acusa del asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, el pasado 2 de agosto. En el primer caso, la Fiscalía pide nueve años de prisión y, en el segundo, Sancho se enfrenta a la pena de muerte.

Y es que el abogado que defiende a ambos es el mismo, Marcos García Montes. Este letrado es más conocido por ser el abogado de los famosos y llevó diversos casos muy populares, entre ellos, el asesinato de los marqueses de Urquijo.

El bufete de abogados del que forma parte lleva su nombre y se encuentra en la provincia de Madrid. Pero antes de haber salido a la palestra por estos dos casos tan mediáticos y de actualidad, el abogado ya acumulaba opiniones muy diversas sobre los servicios de abogacía que ofrece.

A pesar de que las reseñas sobre su bufete son variadas, lo cierto es que la mayoría de ellas son negativas. "Este abogado te limpia la cartera, a mi amiga se lo hizo, y luego no entra nada, pagas por adelantado, y en realidad te llevan aprendices, tú casi, si no eres famoso o estás forrado, no recomiendo", dice Luisa, una usuaria.

Hay otros comentarios que son más duros con el abogado y se pueden leer algunos como: "Mal abogado y peor persona", "Falta de empatía, típica empresa que solo busca sacar dinero" o "Un jeta. Coge la pasta y no hace nada".

Marcos García-Montes, de 75 años, participó en la defensa de la familia Ruiz Mateos en el caso Rumasa, en el caso Juan Guerra, hermano del Alfonso Guerra acusado de corrupción, en la desaparición del niño Jeremy Vargas, en el caso de los Marqueses de Urquijo, defendiendo a Rafael Escobedo, condenado por su asesinato. Ha defendido también los intereses de Carmen Sevilla, Ana García Obregón, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Cayetano Martínez de Irujo o Bertín Osborne y tiene una amplia experiencia en tratar con la prensa.