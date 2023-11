La proteína en polvo que utiliza Jorge Fernández infalible para mayores de 50 años

Jorge Fernández, presentador de La ruleta de la suerte, toma proteína 'whey'

Jorge Fernández, presentador de La ruleta de la suerte y uno de los principales rostros de Antena 3, es también una figura fitness muy reconocida. Ha hablado en numerosas ocasiones con la revista Men's Health acerca de su rutina en el gimnasio y de su alimentación, dado que se considera una persona con una vida activa que realiza actividades deportivas al aire libre y en espacios especialmente adaptados para ello. Y ahora, la citada revista habla de la proteína que el comunicador toma.

Se trata de la proteína whey, una proteína de alta calidad elaborada a base de suero lácteo de vacas gallegas. Su proceso de obtención es inferior a 24 horas y garantiza una proteína de suero de calidad, con un sabor y una textura naturales. Además, sus responsables aseguran que se trata de una proteína en polvo menos procesada y más natural que otras que existen en el mercado.

Natural Isolate es imprescindible para Jorge Fernández, quien explica por qué escoge esta proteína y no otra: "La proteína que tomo está sacada directamente del suero de la leche y no del suero del queso como el resto de proteínas. Esto hace que sufra un menor proceso de calentamiento y a menos temperatura. Está menos procesada. Además no se le añade ningún aditivo como por ejemplo la lecitina, que se usa como antiespumante en la mayoría de proteínas".

Si tienes más de 50 años y eres hombre, puede que esta proteína whey que es la favorita de Jorge Fernández esté especialmente pensada para ti.