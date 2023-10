La gran sorpresa de 'La ruleta de la suerte': "Eres la primera persona que quiere el dinero para eso"

Jorge Fernández le dice eso a Paula, una concursante de La ruleta de la suerte

Lo más habitual es que los concursantes de La ruleta de la suerte quieran el dinero para viajar, para comprar un coche o para ahorrar y dar la entrada de una casa. No obstante, no es el concurso en el que más dinero se pueda ganar. Pero lo que Paula dijo querer en el programa ha sorprendido hasta al propio Jorge Fernández, el presentador se ha quedado impactado porque es la primera vez que escucha algo así.

"Yo me llamo Paula, tengo 26 años, vengo de Castro Urdiales (...) y soy abogada aunque no estoy ejerciendo, estoy opositando (...). Ya estoy en el proceso y ya voy a ir acabando (...). Mis aficciones son ir al gimnasio, ir al monte, a la playa, me encantan los coches, pasear con mi perro...", empezó diciendo Paula en su presentación.

Sus amigas le llaman Shazam porque se sabe la letra de casi todas las canciones, reveló en exclusiva de toda España. Y finalmente le tocó hablar acerca del dinero que podía ganar en La ruleta de la suerte:

"El dinero lo querría para, inicialmente, hacer un viaje, pero ya me he hinchado a viajar esdte verano... Luego para hacer puenting, pero mis amigas me lo han regalado por mi cumple... Así que lo ahorraré". Y claro, esto es algo que sorrpendió en plató y Jorge Fernández no pudo contenerse y se lo dijo: "creo que es la primera vez que una persona en 17 años de programa quiere el dinero para eso". Al menos lo guardará a buen recaudo y lo utilizará más adelante para lo que lo necesite.