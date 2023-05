Piqué se ceba con Mediaset: “Hemos hecho que se acabara Sálvame”

En el último After Kings, Gerard Piqué no dudó en arremeter contra 'Sálvame' “Hemos hecho que se acabara Sálvame”

Como bien sabéis, la semana pasada terminó con una noticia que no esperábamos, ya que Mediaset anunció que cancelaba 'Sálvame' después de 14 años en Telecinco y siendo líderes de su franja horaria en ocasiones incontables.

Por supuesto, la noticia voló como la pólvora y las redes sociales se hicieron eco enseguida de todo, haciendo que los usuarios mostraran sus variadas reacciones, tantas las contrarias a la cancelación como las que se encontraban a favor de ello.

Evidentemente, algunos personajes públicos también han querido dejar su opinión sobre el cierre de 'Sálvame', como es el caso del protagonista de nuestra noticia. En este caso, estamos hablando de Gerard Piqué, que durante el último After Kings en Twitch, programa especial sobre la Kings League, no dudó en aprovechar la ocasión para dejar clara su opinión sobre la mencionada cancelación del programa presentado por, entre otros, Jorge Javier Vázquez.

Todo comenzó cuando Ibai Llanos se puso a valorar los cambios que se están llevando a cabo en Mediaset, que hace poco también confirmaron la llegada de la Kings League a Cuatro (de hecho, ya se estrenaron el pasado fin de semana).

Cabe mencionar que un par de días antes del anuncio del cierre de 'Sálvame' fue cuando se dio a conocer el acuerdo entre la propia Mediaset y Kosmos, la empresa fundada por el propio Gerard Piqué. “Estamos muy contentos de poder anunciar este acuerdo con una compañía tan relevante en el mundo audiovisual como Mediaset España”, aseguraba entonces el exjugador del FC Barcelona, que no ha dudado en cargar ahora contra el formato televisivo que nos dirá adiós el próximo 16 de junio.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) 8 de mayo de 2023

“Hemos hecho que se acabara Sálvame”, soltaba el ahora empresario. Algunos de los presidentes de la liga comenzaron a dejar comentarios divertidos y uno de ellos preguntó si el fin del programa estaba dentro del contrato que Piqué firmó con la cadena para emitir en televisión la Kings League. “No era por contrato que impuse que se acabara Sálvame”, afirmó.

Ahora bien, lo duro de todo esto llegaba a continuación, ya que afirmó lo siguiente: “Que se haya acabado pues no me parece mal. ¿Que qué me ha hecho? No me llevo mal, pero es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto”, sentenció.