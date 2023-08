El 'palo' de Claudia Martínez contra sus compañeras de 'La isla de las tentaciones': "Cuando necesitan algo..."

Claudia Martínez se encuentra en el centro de las miradas después de haber pasado por 'La isla de las tentaciones Ha concedido nuevas declaraciones sobre 'La isla de las tentaciones', esta vez para arremeter contra sus ex compañeras de la Villa Playa

Claudia Martínez se encuentra en el centro de las miradas después de haber pasado por 'La isla de las tentaciones'. La ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' fue señalada después de confirmar su relación Mario González, quien fuera pareja de otra concursante del espacio de Mediaset, Laura Casabela.

Después de lo sucedido, Claudia Martínez ha concedido nuevas declaraciones sobre 'La isla de las tentaciones', esta vez para arremeter contra sus ex compañeras de la Villa Playa. Ha ocurrido durante un directo en Instagram con su novio, Mario, donde ha revelado que tan solo dos compañeros del programa de Telecinco la felicitaron por su cumpleaños.

"Solo tengo relación con Sara y Paola, ya está. Son las únicas que me han felicidado". También ha querido aclarar su situación con Tania Déniz: "Me han dicho que no apoyé a Tania en su reality... Eso es mentira, porque, dicho por ella, sí que la apoyé y yo la llamé. No sé por qué dicen eso. No sé si lo ha dicho ella o la gente lo dice por decir".

Además, también se ha pronunciado sobre el resto de compañeras de la isla: "A veces solo me hablan cuando quieren, cuando necesitan algo". "Eso todo el mundo", comentaba por encima Mario González, algo que Claudia Martínez niega hacer: "Yo no, nunca pido favores y menos a personas con las que no tengo trato... Hay muchas cosas que no me gustan, del mundo en general. Tela. Todo el mundo da una cara que no es".