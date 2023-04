El motivo por el que Pilar Rubio se ha borrado este tatuaje tan especial

Pilar Rubio se ha eliminado con láser parte del tatuaje que tenía en el antebrazo La presentadora ha compartido el proceso en sus redes sociales

Pilar Rubio y Sergio Ramos son una pareja enamorada de los tatuajes. Tanto el jugador como la presentadora cuentan con varios de ellos y hacen gala de sus diseños en redes sociales. Pilar, tiene alguno en relación con su familia, con la música y sus raíces. Pero hay uno del que no estaba totalmente segura y ha decidido eliminarlo.

Pilar Rubio se ha eliminado con láser parte del tatuaje que tenía en el antebrazo. La colaboradora de televisión se ha borrado las letras 'MAD', que lucía debajo de las estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid.

La presentadora ha compartido el proceso en sus redes sociales. En su perfil de Instagram, ha mostrado la visita a la clínica para eliminar de una vez por todas esa parte del tatuaje. Además, ha querido desvelar a sus seguidores el motivo de esta decisión:

"Pues nada, he venido a ver a mi dermatóloga porque sabéis que tengo el tatuaje de las estrellas de la Comunidad de Madrid pero bajo me puse unas letras torcidas. Y Paloma me lo está quitando, con paciencia y muy bien y cuidando la piel".

Después de visitar la clínica, Pilar pasó por el plató de 'El Desafío', antes de volver a Partís junto a su familia. La madrileña viaja constantemente entre ambas ciudades, de hecho, dice no echar en falta su país por este motivo: "No echo nada de menos de España, porque es que estoy aquí. Olvídate de dónde duermo, porque eso da igual. Las distancias no son ningún impedimento para poder seguir con mi trabajo como hasta ahora".