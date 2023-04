Sale a la luz el pasional beso entre Pilar Rubio y Santiago Segura que no te esperabas

La pareja de Sergio Ramos y el actor y director recuerdan esta escena de Isi & Disi: Alto voltaje Ambos acudieron como invitados al programa Días de tele de Julia Otero

Días de tele, el formato presentado por Julia Otero en La 1 de RTVE, estuvo protagonizado el pasado miércoles por invitados como Miki Nadal, Silvia Alonso, Juanma Castaño y Santiago Segura. A él le acompañó también Pilar Rubio, reflexionando todos ellos acerca de las relaciones de amistad a todos los niveles. Sin embargo, destacaría por encima de todo la charla que mantuvieron Segura y Rubio a tenor de la escena más mítica de Isi & Disi: Alto voltaje.

La escena más recordada de Isi & Disi: Alto voltaje

"Vamos a recordar precisamente este fragmento", adelantó Julia Otero. En ese momento, apareció en pantalla una escena en la que Santiago Segura y Pilar Rubio se besaban frente a las cámaras: "¡qué tímidos!", comentó el actor y director, añadiendo poco después: "mira que he hecho películas, pero este es sin duda el mejor momento que he pasado en una película".

Evidentemente, Pilar Rubio no pudo evitar sonreír, explicando cómo se sintió rodando la secuencia: "me intimidaba bastante y yo no soy una actriz de método y escuela, porque mi profesión es otra.

En ese momento, me dije: 'me tengo que meter en el papel y no sé cómo se hace eso de besar en una película, si se mete la lengua o no'". Finalmente, optó por ser natural, algo que agradeció el cineasta: "yo me puse morado", desatando todo tipo de risas en el plató de Días de tele.