El penalti fallado frente a España provoca la primera crisis en Croacia

Se levantó mucho polvo por el penalti fallado de Bruno Petković contra España. De hecho, no ha sentado nada bien a los croatas. El delantero del Zagreb recibió multitud de críticas por tomar la responsabilidad de ejecutar la pena máxima en el partido ante la selección española. Hace un año, el mismo Unai Simón le detuvo el penalti a Petković en la final de la Liga de Naciones, y el hecho de que el disparo lo realizó el nueve croata sin permiso, rompió la jerarquía que ya estaba establecida en el vestuario. Esto enfureció especialmente al entrenador Zlatko Dalić.

Dalic: "En la selección no hay lugar para egos"

En el tramo final del partido entre España y Croacia, el colegiado Michael Oliver señaló penalti a favor de Croacia. Petkovic fue quien lo provocó y tomó la responsabilidad de ejecutarlo. El roce de Rodrigo le desequilibró y se fue al suelo, una decisión que, en opinión de su entrenador, no fue la acertada.

"Cuando vi el vídeo después, creo que debería haber marcado un gol. En la jugada del penalti debió hacer algo más para marcar, la portería estaba vacía", dijo el técnico croata.

Por si fuera poco el enfado con el delantero del Dinamo de Zagreb, el seleccionador habló de las jerarquías en los lanzadores. Reveló que el orden era tal que Ivan Perišić, primero, o Lovro Majer, segundo, y ellos deberían haber ejecutado el penalti. "Es una situación que tenemos que resolver. La regla es que el jugador que recibe el penalti no lo tira. Eso lo solucionaremos", comentó.

Situación que fue a más, ya que Unai Simón le paró al propio Petkovic un penalti en la final de la Liga de Naciones: "Sobre todo porque lo falló en la Liga de Naciones con el mismo portero. Aquí en la selección no hay lugar para el ego. Perišić o Majer tendrían que haber disparado...", añadió Dalic.

¿Qué le dijo Petkovic a Perisic antes del lanzamiento?

Los medios de comunicación croatas han filtrado la conversación que tuvieron Petkovic y Perisic (a priori el lanzador) antes del penalti.

"Petković preguntó a Perišić si podía ejecutar el penalti. Y Perišić le dio su permiso. Por ese lado, Petković no hizo nada malo. No iba a tirar por la borda de alguna manera la autoridad de Perišić. Petković simplemente estaba convencido de que marcaría, quería marcar y Perisic le dio el 'OK'".

Para el partido contra Albania, queda la incertidumbre de si Petković entra en el once de Dalić. Croacia se la juega ante los albaneses en un partido fundamental para aspirar a clasificarse a los octavos de final.