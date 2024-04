Marieta ha revelado en 'Supervivientes' con quién está ilusionada a través de esta petición

Marieta desembarcó en 'Supervivientes 2024' poco después de la emisión del desenlace que tuvo en 'La isla de las tentaciones 7'. La participante y su pareja, Álex, fueron protagonistas del reality por las infidelidades que realizaron y que terminaron con su relación. Mientras que Álex reaparición con su tentadora, Gabriela, Marieta hizo su aparición sola.

No obstante, la aventurera ha revelado en 'Supervivientes 2024' que hay una nueva ilusión en su corazón. Así lo ha revelado durante una charla con Claudia Martínez, cuando su compañera le ha preguntado si le interesa alguno de los participantes. Por su parte, Marieta se ha sincerado y ha dicho que no piensa en nadie del programa: "Aquí no, yo tengo al de Almería".

La televisiva también ha dado a conocer detalles sobre este interés amoroso, como que lo conoce desde hace años y que se reencontró con él hace muy poco. "Además, espero que me esté esperando. Si yo hablaba con él hace tres años, dejamos de hablar y ahora nos hemos reencontrado en esta circunstancia que justo me voy. Por tres meses esperarme tampoco pasa nada, ¿no?".

En otra conversación con Miri Pérez-Cabrero y Gorka, Marieta ha comentado cuál es su estrategia para saber si su nuevo pretendiente le está esperando. "Si algún día puedo hablar con mi madre, le voy a decir que mi hermana hable con el de Almería para saber si me está esperando". Además, también quiere el chico en cuestión haga algo para ella. "El día que vaya a plató, que me mande un ramo de flores. Qué mínimo para que yo tenga una señal. ¿Cómo lo veis? Si no hay ramo, no hay beso. Que me mande un ramo, así por lo menos sé algo", solicitaba al almeriense.

Finalmente, Marieta terminaba su petición a cámara, dirigiéndose al interesado: "El de Almería. Por favor, que me espere que yo lo estoy esperando. Y mándame un ramo de flores el día de plató con una nota que diga que has cumplido la promesa".