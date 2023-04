La madre de Achraf Hakimi arremete contra Hiba Abouk

Tras conocer que su hijo había puesto todos sus bienes a su nombre, Saida ha aprovechado para arremeter contra la actriz "Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer", afirmaba

Como bien sabéis, actualmente Achraf Hakimi se encuentra imputado por presunta violación realizada a una joven de 24 años. De hecho, fue ella misma quien se lo contó a la policía, detallando que el futbolista del PSG había abusado de ella en su casa. En ese momento, la que era por aquel entonces la pareja del jugador, la actriz Hiba Abouk, se encontraba de viaje con sus hijos.

Tras todos esos sucesos, Hiba tomó la decisión de poner fin a su matrimonio con Achraf. “Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia”, escribió la actriz.

Con este divorcio, era de esperar que Hiba Abouk pudiera hacerse con la mitad de los bienes del futbolista, algo que no podrá ocurrir, ya que su ya expareja tiene todas sus ganancias a nombre de su madre. Por supuesto, esto ha sorprendido a propios y extraños, por lo que hasta la propia madre del que fuera canterano del Real Madrid se ha pronunciado al respecto. Concretamente, ella asegura su desconocimiento total acerca de la titularidad de la fortuna de su hijo. “Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna”, trasladó al medio local Morocco World News.

Saida, madre de Achraf Hakimi, junto a su hijo. | SPORT.es

La madre de Achraf Hakimi, Saida, afirma que no entiendo la razón por la que se crítica la actitud de su hijo y reconoce que, si él no hubiese hecho eso, su expareja seguiría encima de él para reclamarle parte de su dinero. “Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”, comentaba.