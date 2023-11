Llados anuncia su retirada de internet: "No tengo propósitos"

El reconocido 'influencer' publicó un vídeo con su adiós en internet Amadeo Llados afirma haberse quedado sin propósitos en redes sociales

Idolatrado por muchos y odiado por otros, Amadeo Llados se ha convertido el pasado año en uno de los rostros más conocidos de todo internet, un hombre que saltó a la fama por su polémico estilo de vida y su 'odio' hacia aquellos a los que él llama conformistas. Ahora, ha llegado el momento de su retirada.

Llados y su repulsa a las personas 'mileuristas' y con 'panza' pasó a ser un meme en redes sociales, una persona que alababa aquellos que querían ser ricos y tener coches caros y mansiones con un solo propósito, que confiasen en él y compraran su curso, llamado "Tu primer millón".

El pasado lunes, Amadeo publicó un video en su canal de Youtube anunciando que dejaba atrás todo este mundo, oficializando así su adiós. ¿El motivo? "No tengo propósitos" anunció Llados en su despedida, algo que ha suscitado muchas dudas entre sus seguidores.

"Os debo ser real. Hace dos o tres días sentí que ya no tenía un propósito, que no estaba inspirado. He dominado mis emociones para no tener un punto muy alto y un punto muy bajo. No tenía ese hambre 'bro'. Es duro de asimilar eso" fueron las palabras del Influencer en el vídeo.

Amadeo explicó que uno de los motivos que le ha hecho apartarse es la pérdida de interés en el dinero, algo que para él era una condición de vida: "No me hace sentir diferente que un día entren 80k en el banco, que otro entren 30k, otro 50...".

Esta fama en la red incluso generó una supuesta conexión con la mejora del nivel de jugadores de fútbol, como en el caso de Ferran Torres, quien supuestamente adoptó las recomendaciones de Llados y su 'mentalidad de tiburón'.

Pese a los miles de comentarios de sus fans pidiendo que no se retire, Amadeo Llados ya es historia en internet. Ahora se dedicará única y exclusivamente seguir con su negocio.