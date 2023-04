Joana Sanz revela el gran problema de su divorcio con Alves: "esto lo complica todo"

La modelo se ha pronunciado sobre la tardanza de su separación Alves continúa en prisión a espera de que se celebre el juicio

Joana Sanz no quiere seguir en el centro del huracán mediático. La modelo tinerfeña ya se está cansando de los problemas de su todavía marido, Dani Alves, que se encuentra en prisión tras ser acusado de violar a una joven en los lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona.

Los cargos de violación han llevado al futbolista a permanecer en prisión provisional en Brians 2 a la espera de que se celebre su juicio. Mientras que Alves estaba en la cárcel Joana Sanz, comunicó a través de sus redes que iba a divorciarse del futbolista y que ya estaba iniciando los trámites de su divorcio.

Un anuncio de ruptura que todavía no se ha oficializado. Ahora Joana se ha vuelto a pronunciar a través de sus redes sobre el estado de su separación con este comunicado: "Sí que estamos en trámites de divorcio, lo que él se está negando y eso lo complica todo".

Parece que Alves se está negando a firmar los papeles que oficializarían su ruptura, algo que afecta a Joana Sanz, que asegura tener clara su decisión.

Joana Sanz desmiente los rumores de estar recibiendo dinero de Alves

El retraso en el divorcio de Joana y Alves ha dado lugar a varios rumores que respondían a la incógnita de por qué no se habían separado ya. Una de las versiones que más fuerza ha cogido ha sido la de que Alves mantiene aún económicamente a la modelo. Joana Sanz se ha pronunciado y lo ha negado rotundamente: "No, no estoy recibiendo ningún dinero", ha afirmado.