Jesús Castro arremete contra 'MasterChef Celebrity': "Es un Gran Hermano con cacerolas"

Tras su paso por el concurso de RTVE el actor ha hablado de su experiencia en una entrevista con '¡Hola!' “Yo no aprendí nada de cocina, sé algo de cocina, pero no gracias a ‘Masterchef'"

Entre los participantes de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity' pudimos ver a Jesús Castro, el actor que recientemente ha ofrecido una entrevista a la revista '¡Hola!', donde no ha tenido ningún reparo en arremeter de nuevo contra el mencionado concurso de La 1 de RTVE. De hecho, Castro afirmó que, en el programa, "buscan conflictos internos y, al final, lo que menos hacen es cocinar”.

El que fue protagonista de 'El Niño' continuó diciendo: “Yo no aprendí nada de cocina, sé algo de cocina, pero no gracias a ‘Masterchef’, es que llevo viviendo solo doce años. Creía que era un talent de cocina, pero es como un ‘Gran Hermano’ con cacerolas”. Además, Jesús Castro quiso añadir que “para quién haya sido la mejor experiencia de su vida, es supe lícito, pero a mí, si me preguntas, te doy mi opinión. Y mi opinión es que no es lo que plasman ellos”.

Además de lo ya comentado, el actor afirmó que el formato de la productora Shine Iberia “no tiene absolutamente nada que ver”. Sobre eso añadía más: "Al espectador le llega otra cosa que no es lo que está rodando la gente", expresa. Unas palabras que coinciden con la de muchos exconcursantes como Patricia Conde o Xuso Jones. El cantante aseguró que "pasan cosas que el espectador no se imagina".

Para terminar, cabe mencionar que actualmente 'MasterChef' está con su temporada número 11, pero ya se están preparando para una nueva edición 'Celebrity', puesto que ya han confirmado la participación de Jesulín de Ubrique, siendo este el primero de los confirmados. Tania Llasera, Álvaro Muñoz Escassi, Jorge Sanz, Eduardo Casanova y Genoveva Casanova también formarán parte.