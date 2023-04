La última expulsión de 'MasterChef' 11 cabrea al resto de concursantes

El programa expulsó a Sergio, uno de los concursantes más queridos MasterChef 11 va camino de ser la edición menos vista de todas

No está siendo la mejor edición de MasterChef 11, de eso no cabe la menor duda. Hablamos de un formato que tras 11 temporadas (solo en su versión de anónimos) evidencia un desgate notorio, sobre todo después de anunciar un casting aburrido y repleto de caras que buscan ser el centro de la atención. Pero Sergio se había ganado el cariño de todos, compañeros y espectadores, y tristemente ha sido despedido en el último programa.

Como en cada duelo, existen unos ganadores y unos perdedores; Sergio se apuntó al segundo grupo tras protagonizar varias pruebas en las que no estaba del todo concentrado. De esta forma, y tras la prueba de eliminación, Sergio fue el expulsado de la noche. Jotha, su compañero y uno de los principales apoyos del concursante en MasterChef 11, se quejó abiertamente: "es injusto".

Pepe Rodríguez comprendió que Jotha lo estaba pasando mal por la despedida inminente de Sergio: "me parece injusto que se haya salvado Luca. Si estuviera abajo y fuera ellos, me parecería humillante. Me parece que han cocinado varios mejor que él", aseguró el aludido.

Pero Jordi Cruz se quejó de esta actitud: "me parece una falta de respeto gorda a nuestro trabajo, a nosotros que hemos probado y tenemos unos cuantos años más que tú. Cuando dices 'es humillante', entonces me mosqueo".

Nada impidió que Sergio fuera el expulsado de la noche, en una gala que se eternizó una vez más hasta las 01.15 horas de la madrugada.