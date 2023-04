El movimiento de 'MasterChef 11' que ha indignado a los participantes del programa

El talent de cocina ha llevado a cabo una polémica expulsión Era uno de lo más queridos para sus compañeros

Masterchef vio durante su último programa uno de los movimientos más polémicos de la edición. Todo vino a raíz por la decisión que tomaron Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

El espacio ha vuelto a la carga un año más, como buque insignia de las noches de TVE. Más duración, más concursantes, más pruebas, más eliminaciones y... más drama. La audiencia fue especialmente dura con esto último.

Dramática fue la expulsión de uno de los participantes más queridos. A diferencia del programa pasado los jueces volvieron a mandar a casa a uno de los concursantes, algo que no ha gustado a sus compañeros.

Los delantales negros debieron hacer frente a una de las pruebas más temidas y decisivas del programa de TVE: los duelos. El gran perjudicado fue Sergio, que no tuvo una buena noche y se ganó duras críticas de los jueces. Además fue expulsado.

Jotha estalló: "Es injusto". Pepe Rodríguez le soltó que si tenía algo más que decir y Jotha siguió defendiendo a Sergio: "Me parece injusto que se haya salvado Luca. Si estuviera abajo y fuera ellos me parecería humillante. Me parece que han cocinado varios mejor que él".

Jordi Cruz no se calló y arremetió contra Jotha: "Me parece una falta de respeto bastante gorda a nuestro trabajo, a nosotros que la hemos probado y tenemos unos cuantos años más que tú. Cuando dices 'es humillante', ahí ya me mosqueo"

El que no tuvo malas palabras fue Sergio, que pese a su expulsión calificó su paso por el concurso de RTVE como "una experiencia inolvidable".

Críticas por la duración excesiva del programa

Era una promesa equipo de Shine Iberia y la radiotelevisión pública prometió a los seguidores del talent show culinario que a partir de este año se acabó trasnochar por ver a los cocineros pero... no fue así.

Masterchef dio inicio sobre las 22:30 horas, como había programado Televisión Española pero la finalización de la emisión se estiró hasta las 1:15 horas de la mañana. Una promesa incumplida que no tiene visos de cambiar.