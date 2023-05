Un guionista de 'Pasapalabra' rompe su silencio sobre el rosco que hizo ganar a Rafa el mayor bote de la historia del programa

El guionista habla al detalle de todo lo ocurrido durante el mencionado programa "Evidentemente, no se puede acertar las 25 palabras porque eso está reservado para los grandes concursantes"

Ya hace unos meses que vimos ese momento histórico para la televisión española y, en concreto, para los concursos. Siendo más exactos, hablamos de 'Pasapalabra', el formato de Antena 3 que el pasado mes de marzo entregó el mayor bote de su historia a Rafa, después de una icónica batalla con Orestes, el otro concursante que estuvo a la caza de ese espectacular bote de 2.272.000 euros. Sin duda alguna, aunque fue Rafa quien se llevó el gato al agua, los dos ya forman parte del programa y de la televisión.

Por supuesto, la victoria de Rafa generó división de opiniones, tanto por la preferencia hacía Orestes como por otros aspectos. Sea como fuere, lo que es un hecho es que 'Pasapalabra' no se emite en directo nunca, por lo que, en ese momento, cuando todos supimos que Rafa se lo había llevado, el ganador ya llevaba guardando ese secreto desde hacia un tiempo. Ahora bien, no os hemos venido hablar de este tipo de detalles, sino de otro bastante distinto.

Concretamente, vamos a ver las que fueron las palabras de Borja Pérez, jefe de guion de 'Pasapalabra', en La Ventana, el programa de la Cadena Ser, donde afirmó que habían vivido un día muy especial, como bien podíamos saber: "Revivirlo después de la grabación fue único. Es algo que todo el equipo se lleva para siempre", confiesa. Borja lleva trabajando 12 años como guionista en 'Pasapalabra' y asegura que, aunque todas las victorias se viven con mucha emoción, el rosco de Rafa "se ha vivido de una forma diferente porque era el bote más grande de la historia y por el enfrentamiento entre él y Orestes".

"El rosco que ganó era uno más para nosotros. Buscas palabras más difíciles que otras", contaba a la emisora. "Evidentemente, no se puede acertar las 25 palabras porque eso está reservado para los grandes concursantes, pero sí se pueden hacer 17 o 18", explica sobre la posibilidad de que cualquiera puede intentar completarlo desde casa.

Por último, si bien sobre Rafa ya se ha dicho varias veces que podría regresar en un nuevo concurso de la televisión, parece que el exconcursante ya dejó claro en su momento que no tiene intención de regresar a la vida pública, al menos por ahora. "He ganado mucho dinero y eso me permitirá mantenerme al margen", aseguró el sevillano. Asimismo, como muchos apuntaron en su momento, Rafa estaría viviendo actualmente en Madrid junto a Beatriz Solano, una conocida presentadora de Antena 3.