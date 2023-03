Se filtra el avance de 'Beso', la canción de Rosalía y Rauw Alejandro

Los cantantes presentarán su primer proyecto en conjunto llamado 'RЯ’ el próximo viernes 24 de marzo Su primer mini álbum contará con tres canciones que se titularán "Beso", "Vampiros" y "Promesas"

La relación de Rosalía y Rauw Alejandro va viento en popa. Los artistas han dejado claro que hay mucho amor entre ellos y que están más juntos que nunca, profesionalmente hablando.

Los cantantes anunciaron que el próximo viernes 24 de marzo presentarán su primer proyecto en conjunto llamado 'RЯ’. Rosalía confirmó en una entrevista a Billboard que habían estado juntos en el estudio componiendo temas.

Su primer mini álbum contará con tres canciones que se titularán "Beso", "Vampiros" y "Promesas". Ahora, la pareja ha presentado un avance de "Beso", una de las canciones que publicarán.

El adelanto es un vídeo de 27 segundos en el que se ve a Rosalía y Rauw Alejandro acaramelados en la cama mientras cantan el tema. Así es la letra:

"Yo ya necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti es el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas, y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. No me dejes solo, ¿pa dónde vas, pa dónde vas?"