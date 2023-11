La exmujer de Dani Alves emite un comunicado tras la última publicación del deportista

El futbolista Dani Alves continúa en prisión mientras espera el desarrollo de su proceso judicial En este contexto, el programa 'Fiesta' ha revelado en exclusiva un comunicado de su exmujer, Dinorah, que comparte a través de sus abogados

El futbolista Dani Alves continúa en prisión mientras espera el desarrollo de su proceso judicial. En este contexto, el programa 'Fiesta' ha revelado en exclusiva un comunicado de su exmujer, Dinorah, que comparte a través de sus abogados. Leira, colaborador del citado medio, así lo ha explicado en el espacio.

"Está muy cabreada por el rechazo que ha sufrido tras su apoyo público. Esta tarde me dice que ya no puede más. Está prácticamente con un estado de ansiedad", enoezaba diciendo el colaborador. "Así que me ha remitido un comunicado que me ha hecho llegar su abogado", continuaba explicando.

La razón detrás del enfado de la exmujer de Dani Alves sería una publicación que aparecía el pasado sábado en el instagram oficial del jugador, donde felicitaba a su hija. "Dani Alves, actualmente preso en Barcelona, mostró en su publicación cariño hacia su hija, pese a ser históricamente un padre ausente. Daniel Alves tiene un historial de ausencias, incluso durante momentos imporantes en la vida de su hija", comenzaba rezando el comunicado.

"Hoy, durante un almuerzo con amigos del colegio, la hija del matrimonio fue sorprendida por la publicación de su padre en las redes sociales y, desde entonces, ha sido blanco de mensajes de acoso y juicio público. Daniel Alves a pesar de estar en prisión, tiene el derecho y los medios para relizar una llamada telefónica a su hija, algo que él no eligió hacer. La publicación de hoy también sorprendió a todos, pues no utliza su red social desde enero de este año", seguía diciendo el escrito.

Finalmente, el comunicado terminaba anunciando que "Dinorah tomará las medidas legales necesarias para proteger a su hija y salvaguardar su integridad emocional y reputación", por lo que según expone, la exmujer del futbolista se encuentra dolirda con su actuación.