La dudosa anécdota del 'influencer' Amadeo Lladós con Marc Márquez

El influencer ha afirmado que logró estar mano a mano con el piloto de MotoGP en la lucha por la 'pole' de una clasificación durante su etapa en el mundo del motor Incluso Álex Márquez, hermano del de Honda, ha reaccionado en redes sociales a la historia

Amadeo Lladós se ha hecho viral en las últimas semanas a través de redes sociales hablando constantemente de la riqueza en la que vive inmerso y ofreciendo consejos para que cualquiera pueda ser exitoso en la vida. La última del influencer ha sido una historia sobre Marc Márquez que muchos ponen en duda.

"Vamos a por la pole position, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Lluvia, donde se ven los hombres, cuando está lloviendo. ¡F**k! Ahí estoy yo con mi mierda de moto. Marc Márquez, os sonará Marc Márquez, ¿verdad cabrones? Sí, campeón del mundo. Ahí estaba el tito Lladós. Tres últimas vueltas del cronometrado, yo en tercera posición, y ¿a quién tengo delante? A Marc Márquez. Y digo "F**k, Marc Márquez". Me estaba acercando a él, y venía en pole con la peor moto de la parrilla, hecha por mi padre. Entra en la chicane, él iba al límite, yo iba al límite, y hace 'zas', y en mi cara sale volando", relata Lladós en redes sociales.

El influencer, a quien le ha devorado su propio papel, no ha dudado en compartir su anécdota, pero las pruebas encontradas hasta el momento ponen en duda la historia de un 'hombre fitness' que insta a levantarse a las cinco de la mañana, no tomar alcohol y no comer cruasanes para llegar a ser una "f**king bestia".

Lladós participó en 125cc y en Moto 2 con su propia escudería 'Llados Racing Team' hace ya unos años, pero sus resultados fueron nefastos. Según 'Marca', cuando lo hizo en la segunda categoría, Marc Márquez todavía no estaba en competición. No obstante, los únicos registros encontrados hasta el momento dicen que tan solo coincidieron en 2007 en Jerez, pero Marc Márquez logró la pole y él quedó en la posición 24, a pesar de asegurar que en algún momento él iba tercero y batió al piloto de Honda.

Incluso el hermano de Marc Márquez, Álex Márquez, no ha podido evitar reírse ante tal historia tratando el vídeo publicado por Lladós como un meme.