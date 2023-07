Honda traerá mejoras a Marc Márquez

La escudería japonesa traerá novedades para la segunda mitad de temporada Las mejoras esperan solucionar muchos de los problemas de Honda, aunque no de manera radical

La primera mitad de temporada para Marc Márquez ha sido un infierno sobre ruedas. Honda no ha conseguido diseñar este año una moto para competir en lo más alto de la parrilla, aunque han confirmado que traerán mejoras para la segunda mitad del calendario de Moto GP.

El piloto de Cervera ha tenido muchas dificultades para pilotar su Honda esta temporada que han derivado en múltiples caídas en la mayoría de los Grandes Premios este año. Su moto es ingovernable, algo que saben los propios diseñadores de la escudería japonesa.

Es por este motivo que, aprovechando el parón de vacaciones, Honda se ha propuesto traer nuevas mejoras para la segunda mitad del calendario de Moto GP. Unas novedades que Alberto Puig, el jefe de la escudería, ha desvelado en DAZN.

"Después del parón seguro que daremos pasos adelante, pero hay que ser conscientes de que no tendremos una moto fantástica. Las cosas no van como nos gustaría y no habrá cambios radicales", ha explicado.

El jefe de la escudería se ha mostrado realista sobre el alcance de esas mejoras: "Es difícil llevar la moto al nivel que se nos requiere. Estamos intentando hacer mejoras, pero la realidad es que no estamos donde tenemos que estar. Necesitamos profundizar más todavía para descubrir cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones".