Esta es la decisión tajante de Isa Pantoja sobre su primo Manuel Cortés

La hija de la tonadillera y su primo han tenido muchos enfrentamientos La hija de Isabel Pantoja ha afirmado que Raquel Bollo no asistirá a su boda

Este jueves se ha podido ver a Isa Pantoja en 'El Programa de AR' que se ha mantenido firme con su decisión, una que no ha cambiado ni después de ver la aparente reconciliación entre su primo Manuel Cortés y su pareja Asraf Beno. Concretamente, la joven ha dejado claro que no invitará a su primo a su boda, ya que parece que la actitud de Manuel no parece contentar a la hija de Isabel Pantoja.

Por otro lado, parece que la que sí que está en la lista de invitados es su prima Alma, con quien parece tener una relación mucho más cercana. "Voy a hacer como Anabel e invitar a Alma, que ya sabe que está invitada porque se lo dije. Manuel no estaba... y ahora menos", sentenciaba.

Sobre la boda entre Asraf e Isa, cabe mencionar que esta tendrá lugar el próximo mes de septiembre (aunque hay dos fechas barajándose) en Madrid y, además, esta parece que tendrá una fusión de culturas entre la árabe y la española.

Además de la ausencia de su primo Manuel, cabe mencionar que también faltará su hermano Kiko Rivera y su cuñada Irene Rosales. Sin su hermano en la ceremonia, Isa Pantoja no será llevada al altar por el Dj, por lo que habrá que ver qué ocurre en ese aspecto. Quizás sea su madre la encargada de acompañar a su hija hacia el altar.

Asimismo, Raquel Bollo tampoco irá a la boda de Isa y Asraf, ya que, con todo lo ocurrido en 'Supervivientes 2023' con los enfrentamientos entre Asraf y Manuel, la relación entre ambas ha terminado de estallar.

Finalmente, tras varias discusiones entre Manuel Cortés y Asraf Beno, ambos han decidido firmar la paz, aunque antes de eso se llegaron a decir cosas como esta sobre su propia familia: "No me gusta la gente que hace tele barata. Haces show hasta en la calle (…) Ya me advirtieron", clamaba Manuel haciendo referencia a su relación con Isa y un aviso que le pudo llegar por parte de Kiko Rivera.

Tras todo esto, llegó la paz entre ambos. "Yo quiero llevarme normal contigo, si quieres hablar algo, nos llamamos fuera, pero aquí hablemos las cosas y no discutamos", le decía Asraf.